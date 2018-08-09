Arefe günü bankalar açık mı 20 Ağustos banka çalışma saatleri

Arefe günü bankalar açık mı, 2018 banka çalışma saatleri nasıl soruları hergün binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Kurban bayramına artık az bir süre kaldı bayram telaşı ve hazırlıkları başladı. 9 günlük tatil yapacak olan çalışanlar ise bankalar arefe günü açık mı sorusunun cevabını merak ediyor. Bu sene kurban bayramı ayın 21'inde Salı günü başlayacak. Arefe günü ise 20 ağustos pazartesi günü olacak. Pazartesi günü yani arefe günü bankalar öğleden sonra kapalı olacak. 9 günlük tatilden dolayı banka işlemleri EFT ve havale işlemleri olan vatandaşlar banka işlemlerini bayram tatili öncesi 17 ağustos cuma günü yapabilecek.

BANKALAR AREFE GÜNÜAÇIK MI: Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim KalınKurban Bayramı’nın 9 gün tatil ilan edildiğini açıkladı. Arefe günü olan 20 Ağustos günü ise çalışanlar idari izinli sayılacak.

Ancak bu durum bankalar için geçerli olmayacak.

İdari izin olmasından dolayı bankalar 20 Ağustos Pazartesi günü (Arefe günü) yarım gün çalışacak. 21-22-23-24 Ağustos günlerinde ise tatil olacak.

9 GÜNLÜK UZUN BAYRAM GELİYOR! KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN: Kurban Bayramında bu sene 9 gün tatil yapılacak. 20 Ağustos Pazartesi Arife, 21-22-23-24 Ağustos günler ise bayram. Hafta sonları da eklenince tatil 9 güne çıkıyor.

2018 KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ

– 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil

– 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil

– 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil

– 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil

YILIN GERİ KALANINDAKİ RESMİ TATİLLER (2018)

– 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil

– 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü)

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ: Bankalar hafta sonu açık mı sorusu binlerce kişinin gündeminde. Bankalar bazı durumlar harici hafta içleri çalışmaktadırlar. Bankalar hafta sonları kapalıdır. Bunun yanında resmi tatil günlerinde de kapalıdırlar.

Sizler için bankaların mesai saatleri, bankaların çalışma saatleri, bankaların çalışma günleri, bankalar saat kaçta açılıyor, bankaların açılış saati, banka kapanış saatleri, bankalar kaçta kapanıyor. bankaların öğle tatili ne zaman, bankaların öğle tatili saati gibi konuların cevaplarını derledik.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ:

Vakıfbank Çalışma Saatleri

Vakıfbank Kaçta Açılıyor : Vakıfbank 09:30’da açılıyor.

Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri : Vakıfbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Vakıfbank Kapanış Saati : Vakıfbank saat 17:30’da kapanıyor.

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Kaçta Açılıyor : Akbank 09:00’da açılıyor.

Akbank Öğle Tatili Saatleri : Akbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Akbank Saat Kaçta Kapanıyor : Akbank saat 17:30’da kapanmaktadır.

Garanti Bankası Çalışma Saatleri

Garanti Bankası Saat Kaçta Açılıyor : Garanti Bankası 09:00’da açılıyor.

Garanti Bankası Öğle Tatili Saatleri : Garanti Bankası öğle tatili bulunmamaktadır.

Garanti Bankası Kapanış Saati : Garanti Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Halk Bankası Açılış Saati : Halk Bankası 09:00’da açılıyor.

Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri : Halk Bankası öğle arası tatili saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Halk Bankası Kaçta Kapanıyor: Halk Bankası saat 17:00’da kapanıyor.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Kaçta Açılıyor : Ziraat Bankası 09:00’da açılıyor.

Ziraat Bankası Öğle Tatili Ne Zaman: Ziraat Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Ziraat Bankası Kapanış Saati : Ziraat Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

İş Bankası Kaçta Açılıyor : İş Bankası 09:00’da açılıyor.

İş Bankası Öğle Tatili Saatleri : İş Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İş Bankası Kapanış Saati : İş Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İş Bankası bazı şubelerinde farklı mesai saatleri ile çalışmaktadır. Aşağıda yer alan listede İş Bankası’nın farklı mesai saati uygulamakta olduğu şubeler bulunmaktadır.

İş Bankası Nautilus AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Viaport AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası İ.T.Ü. Ayazağa İstanbul: 08:30 – 17:00

İş Bankası İstanbul Adalet Sarayı: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

İş Bankası Cevahir Alışveriş Merkezi İstanbul: 10:00 – 19:30

İş Bankası Sabiha Gökçen Havalimanı İstanbul: 08:00 – 18:30

İş Bankası Kanyon AVM İstanbul: 10:00 – 18:30

İş Bankası Atatürk Havalimanı İstanbul: 00:00 – 23:59

İş Bankası Borsa İstanbul: 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:30

Finansbank Mesai Saatleri

Finansbank Sabah Kaçta Açılıyor : Finansbank 09:00’da açılıyor.

Finansbank Öğle Tatili Saatleri : Finansbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Finansbank Kapanış Saati : Finansbank saat 17:30’da kapanıyor.

HSBC Çalışma Saatleri

HSBC Sabah Açılış Saati : HSBC 09:00’da açılıyor.

HSBC Öğle Tatili Saat Kaçta: HSBC öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

HSBC Saat Kaçta Kapanıyor : HSBC saat 17:30’da kapanıyor.

Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri

Yapı Kredi Bankası Kaçta Açılıyor : Yapı Kredi Bankası 09:00’da açılıyor.

Yapı Kredi Bankası Öğle Tatili Saatleri : Yapı Kredi Bankası öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Yapı Kredi Bankası Kapanış Saati : Yapı Kredi Bankası saat 17:30’da kapanıyor.

İNG Bank Çalışma Saatleri

İNG Bank Sabah Açılış Saati : İNG Bank 09:00’da açılıyor.

İNG Bank Öğle Tatili Saat Kaçta: İNG Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

İNG Bank Saat Kaçta Kapanıyor : İNG Bank saat 17:30’da kapanıyor.

Albaraka Türk Çalışma Saatleri

Albaraka Türk Kaçta Açılıyor : Albaraka Türk 09:00’da açılıyor.

Albaraka Türk Öğle Tatili Saatleri : Albaraka Türk öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Albaraka Türk Kapanış Saati : Albaraka Türk saat 17:00’da kapanıyor.

Şekerbank Çalışma Saatleri

Şekerbank Kaçta Açılıyor : Şekerbank 09:00’da açılıyor.

Şekerbank Öğle Tatili Saatleri : Şekerbank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Şekerbank Kapanış Saati : Şekerbank saat 17:30’da kapanıyor.

Odeabank Çalışma Saatleri

Odeabank Kaçta Açılıyor : Odeabank 09:00’da açılıyor.

Odeabank Öğle Tatili Saatleri : Odeabank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Odeabank Kapanış Saati : Odeabank saat 17:00’da kapanıyor.

TEB Çalışma Saatleri

TEB Kaçta Açılıyor : TEB 09:00’da açılıyor.

TEB Öğle Tatili Saatleri : TEB öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

TEB Kapanış Saati : TEB saat 17:30’da kapanıyor.

Tekstil Bank Çalışma Saatleri

Tekstil Bank Kaçta Açılıyor : Tekstil Bank 09:00’da açılıyor.

Tekstil Bank Öğle Tatili Saatleri : Tekstil Bank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Tekstil Bank Kapanış Saati : Tekstil Bank saat 17:30’da kapanıyor.

T-Bank Çalışma Saatleri

T-Bank Kaçta Açılıyor : 09:00’da açılıyor.

T-Bank Öğle Tatili Saatleri : öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

T-Bank Kapanış Saati : saat 17:30’da kapanıyor.

Citibank Çalışma Saatleri

Citibank Kaçta Açılıyor : Citibank 09:00’da açılıyor.

Citibank Öğle Tatili Saatleri : Citibank öğle arası saat 12:30 ile 13:30 arasındadır.

Citibank Kapanış Saati : Citibank saat 17:30’da kapanıyor.

Bunların yanında gümrük kapılarında, sınır kapılarında şubesi bulunan bankalar bulunmaktadır. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank gibi bu bankalar için çalışma saatleri yine yukarıda belirttiğimiz listede yer alan mesai saatleri içerisindedir. Gümrüklerde bulunan bankaların açılış saatleri, öğle tatili zamanları ve kapanış saatleri listede yer alan saatlerdir.