Aref tüm Türkiye'ye yalan mı söyledi olay yaratan sözler!

Kısa bir süre önce kobra soktuğu için hastanelik olan ve ölümden dönen Aref Ghafouri yalan mı söyledi. Ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay'ın iddiaları olay yaratacak cinsten. Aref Ghafouri aslında zehirlenmedi mi? İşte detaylar.

Aref tüm Türkiye'ye yalan mı söyledi olay yaratan sözler!

Kısa bir süre önce kobra soktuğu için hastanelik olan ve ölümden dönen Aref Ghafouri yalan mı söyledi. Ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay'ın iddiaları olay yaratacak cinsten. Aref Ghafouri aslında zehirlenmedi mi? İşte detaylar.

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Aref tüm Türkiye'ye yalan mı söyledi olay yaratan sözler!

Onur Akay, Antalya'da gösteri sırasında kobra yılanının ısırdığı ve Mısır'a gidip panzehiri almazsa ölecek haberleriyle gündeme gelen illüzyonist Aref Ghafouri hakkında, şaşırtan bir iddia geldi. Aref'le ilgili bir yazı yazan Akay, ünlü illüzyonisti yılan soktuğunu ama bu yılanın kobra olmadığını ve sokma şeklinin kuru ısırık yani zehirsiz olduğunu iddia etti.

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Aref tüm Türkiye'ye yalan mı söyledi olay yaratan sözler!

İŞTE ONUR AKAY'IN O İDDİALARI 'Akay, Aref'in rahatsızlığı hakkında şunları söyledi: "Gösterilerinde kullandığı 'Kobra' cinsi yılanın ısırması ile gündeme gelen illüzyonist Aref Ghafouri, aslında yine akıl almaz bir sihirbazlık gösterisi ile karşımıza çıktı. Çok önemli bir kaynaktan edindiğim bilgiye göre, Aref'i yılan ısırmış ama hem kobra cinsi değil, hem de kuru ısırık.

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Aref tüm Türkiye'ye yalan mı söyledi olay yaratan sözler!

Aref'in Mısır'da başlayan tedavi sürecinde ise, "24 tüp panzehir uygulanacağı ve 6 tüp uygulandığı, doktorların dediğine göre ise şu ana kadar yaşaması mucize çünkü panzehirin ilk 6 saat içinde uygulanması gerekiyormuş. Şu an vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor. Tedavinin sonunda geçmesini umuyoruz." şeklinde bir açıklama yapıldı. Bu açıklama ile ilgili edindiğim bilgi ise daha vahim.

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