Aref tüm Türkiye'ye yalan mı söyledi olay yaratan sözler!

Kısa bir süre önce kobra soktuğu için hastanelik olan ve ölümden dönen Aref Ghafouri yalan mı söyledi. Ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay'ın iddiaları olay yaratacak cinsten. Aref Ghafouri aslında zehirlenmedi mi? İşte detaylar.

Kısa bir süre önce kobra soktuğu için hastanelik olan ve ölümden dönen Aref Ghafouri yalan mı söyledi. Ünlülerin felaket tellalı olarak bilinen Onur Akay'ın iddiaları olay yaratacak cinsten. Aref Ghafouri aslında zehirlenmedi mi? İşte detaylar. Twitter

Facebook

Google Plus

1 16

Onur Akay, Antalya'da gösteri sırasında kobra yılanının ısırdığı ve Mısır'a gidip panzehiri almazsa ölecek haberleriyle gündeme gelen illüzyonist Aref Ghafouri hakkında, şaşırtan bir iddia geldi. Aref'le ilgili bir yazı yazan Akay, ünlü illüzyonisti yılan soktuğunu ama bu yılanın kobra olmadığını ve sokma şeklinin kuru ısırık yani zehirsiz olduğunu iddia etti.



Twitter

Facebook

Google Plus

2 16

İŞTE ONUR AKAY'IN O İDDİALARI 'Akay, Aref'in rahatsızlığı hakkında şunları söyledi: "Gösterilerinde kullandığı 'Kobra' cinsi yılanın ısırması ile gündeme gelen illüzyonist Aref Ghafouri, aslında yine akıl almaz bir sihirbazlık gösterisi ile karşımıza çıktı. Çok önemli bir kaynaktan edindiğim bilgiye göre, Aref'i yılan ısırmış ama hem kobra cinsi değil, hem de kuru ısırık. Twitter

Facebook

Google Plus

3 16