Aref öldü mü son sağlık durumu kötü Aref felç mi kalacak?

Aref öldü mü, Aref'in son durumu nasıl kötü haberi Aref verdi. Antalya'da yaptığı gösteri öncesi kobra yılanı tarafından bileğinden ısırılan İran asıllı Türk vatandaşı Aref, şu an Mısır'da tedavi görüyor. Doktorların yaşamsı bile mucize dediği Aref yaklaşık 42 saati geride bıraktı. Kısmı felç yaşayan Aref, ayaklarını hissetmediği ve ilerleyen süreçte onu neler beklediğini bilmediği söyledi. Aref'in eski haline dönebilmesi için toplam 24 tüp panzerin alması gerekiyor. Aref'e verilen panzehir ise şu ana kadar 10 tüp. Peki Aref iyileşecek mi, yoksa felç mi kalacak? Bu ihtimaller ilerleyen günlerde netleşecek.

Mısır'da tedavi gören Aref için takipçilerinden dua isteyen Demet Akalın bu paylaşımı yaptı ve Aref'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Antalya'da gösterilerinde kullandığı 'kobra' cinsi yılanın ısırmasının ardından tedavi için özel uçakla Mısır'a giden, İran asıllı Türk vatandaşı illüzyonist Aref Ghafouri, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Mesajlaşma uygulaması 'WhatsApp' üzerinden sesli mesaj gönderen Aref Ghafouri sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Aref şunları söyledi:

"Şu ana kadar 8 tüp panzehir yaptılar ve ilk test yapıldı. Ayaklarımı hareket ettiremiyorum. Kısmi felç olabilir, diyorlar. Yürümekte sıkıntı çekebileceğimi söylüyorlar. Zamanla düzelebilir, diyorlar.

Gelmeseydin çok kötü olabilirdin, diyorlar. Bu ilaçtan Arabistan ve Fransa'da yokmuş, sadece Mısır'da varmış. Allah'tan buraya gelmişim yoksa 24 saati geçirince sinir krizleri ve kalp krizi riski olabileceğini söylediler" dedi.

YILANIN NASIL ISIRDIĞINI ANLATTI: Aref, bir Suriyeli tarafından kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada sağ kolundan ısırıldığını ifade etti.

Aref, zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını anlattı.

Aref, Mısır’a getirilmesi ile ilgili başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı’nın kendisine yardımcı olduğunu belirterek, yetkililere teşekkür etti. Aref, özellikle eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı’ya şükranlarını iletti.

KOBRA YILANI AÇ MIYDI: Aref'in kobrayı ne zamandan beri beslediğini bilmediğini söyleyen Yana Vinter, "Yılanla küçük bir gösterisi oluyor. Fazla bir şey yaptırmıyordu. Kutudan çıkartıyordu, geri koyuyordu. O kadar, kobranın başka bir işlevi yoktu. Zorlayacak ya da hayvanı uğraştıracak bir durum yoktu. Hayvanın gayet güzel yaşadığını biliyorum. Sadece görünmesi açısından kollanıyordu. 30 saniye ile 1 dakika arasında bir gösteri yapıyordu" diye konuştu.

Diğer yandan Aref Ghafouri gösteride kullandığı kobra yılanıyla 3 yıl önce çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "Ölümle hiç bu kadar yakın olmadım" notuyla dün gece paylaştı.

KOBRA YILANI ÖZELLİKLERİ ZEHRİ KAÇ SAATTE ÖLDÜRÜR: Kobra yılanı, Hindistan, Güney Asya ve Afrika gibi sıcak iklimin hüküm sürdüğü yerlerde yaşar. Kobragiller familyasına ait olan ve en fazla bilinen kobra yılanları kral kobra, Asya kobrası, tüküren kobra ve Mısır kobrasıdır. Bu yılan türlerinin en bilinen özellikleri boyunlarını dikerek yayvan hale getirmeleri ve kandil şeklini almalarıdır.

DİŞLERİ ZEHİR DOLU: Genellikle 1,6-3 metre kadar boyları olur. Oldukça zehirli olan yılanların çenelerinin ön tarafında kısa boylu zehir dişleri olur. Zehir etkisi sinir sistemini felç ederek etkili olur. Kurbanının ölümü kalbin atışını ya da diyaframın hareketlerini kontrol eden sinirlerin felç olmasıyla olur.

FELÇ EDEBİLİR: Bu yılanların insanlar tarafından rahatsız edilmesi halinde, ilk hareketleri kaçmak olur. Fakat sıkıştırıldıklarında kendilerini savunmaya geçerek saldırırlar. Kendilerine has şekli aldıklarında, ön kaburga kemikleri şemsiye gibi yukarıya ve öne doğru açılır, boynunun alt kısmındaki deri iyice gerilir. Bu şekilde boynunun alt kısmını genişleten tüm Afrika ve Asya yılanlarına kobra denilmesine rağmen, gerçek kobra yılanı "naja" cinsi olanlardır. Bugüne kadar bilinen Ortadoğu bölgesinde 2 adet, Asya'nın güneydoğusunda 1 adet ve Afrika'da 5 adet kobra türü vardır