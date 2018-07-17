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Aref Ghafouri'ye ne oldu son durumu ne öldü mü kobra ısırmıştı

Aref Ghafouri'ye ne oldu son durumu ne öldü mü kobra ısırmıştı

İran asıllı illuzyonist Aref Ghafouri'yi kobra ısırdı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Hayati tehlikesi olan Aref Ghafouri' Mısır'a götürülmüştü. Aref Ghafouri'nin son durumu ne, öldü mü, ne oldu? Aref Ghafouri için Mısır'dan ilk açıklama geldi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 11:55 - Güncelleme: 17-07-2018 11:55

Yetenek Sizsiniz programı ile Türkiye'ye adını duyuran Aref Ghafouri'yi kobra yılanı ısırdığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Panzehir Türkiye'de olmadığı için hayati tehlikesi bulunan Aref Ghafouri, tedavi için Mısır'a götürülmüştü. Aref Ghafouri'nin son durumu ne? Aref Ghafouri'ye ne oldu, öldü mü tüm detaylar ve ilk açıklama haberimizde.

MISIR'DAN RAPOR GELDİ; Aref Ghafouri'nin sağlığı hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tedav için Mısır'ın Kahire kentine giden Aref, burada Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da tedavi altına alındı. Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti.

24 TÜP SERUM VERİLECEK; Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği açıklandı. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

EPİKRİZ RAPORUNDA NE YAZIYOR? Aref Ghafouri'nin epikriz raporuna ulaşıldı. Raporda 'yılan zehrinin toksik etkisi' tanısı konuldu. Aref'in klinik seyrine ilişkin raporda şu bilgiler yer aldı: "Kobra türü yılan sokması nedeniyle dış merkezden tarafımıza yönlendirilen hasta, hastanın sağ ön kol bileğe yakın bölgede ısırığı mevcut, hasta yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından kabul edildi. Hastanın mevcut ısırığı evre 2 olarak değerlendirilmiş olu, sağ ön kolda ve dirseği geçmemektedir. Hastanın nörolojik muayenesinde olağandır. Duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın kan tablosunda geliş değerinde hematotoksisiteye bağlı olası pantitopeni tablosu yoktur. Hastanın ön kolu atele alıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup kompartman ve ödem açısından lezyonun ilerleme takibi yapılmaktadır.

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"TÜRKİYE'DE PANZEHİRİ YOK" Kobra zehrine karşı Türkiye'de panzehir bulunmadığı aktarılan raporda şunlar kaydedildi: "Ülkemizde kobra türüne ait yılan ısırmasına karşı venom yoktur. Olası hepatotoksisite ve nörotoksisite açısından hastanın takibi yapılıyor. Hastanın geliş kanlarına göre kontrol kanlarında hemogramda değişim yok. Pansitopenisi yok. Hasta ara ara kollarda bacaklarda yüzde dudak çevresinde uyuşukluk tarifliyor. Motor kayıp yok, vitalleri stabil normotansi (140/90), normokardik (nab 90) satürasyon normal )97), hastanın ön kolu atelde, ödem hiperemi takibi ve kampartman sendromu açısından takibi yapılıyor. Lezyon çevresinde nekroza gitme yok. Ön kolda ödem artmış durumda. Dirsek çevresine yaklaştı.

Takiplerinde kobra türü yılanın antidotunun (panzehir) ülkede olmamasından dolayı hastaya venom uygulanamadı. Hastaya kısa sürede kobra ısırığı maruziyetinden dolayı antidotunun uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle hasta yurt dışında antidotunun (yılan serumu) bulunması üzerine kendi isteğiyle hastaneden çıkmak istemiştir. Hastanın çıkış hemogramı stabil, biyokimyasında kreatin kinaz 230'ten 659'a ilerlemiş olup karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri diğer kan tetkikleri normaldir ve vitalleri stabil izlenmiştir. Sağ ön kolda şişlik, ödem mevcut, nekroz yok. Hastaya çıkış için tüm bilgiler verilmiş, riskler anlatılmış, kendisinden de yazılı beyan alınmıştır."

NELER OLMUŞTU; Bir televizyon programında yaptığı illüzyon gösterileriyle Türkiye'nin yakından tanıdığı İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, bir süredir Antalya'daki beş yıldızlı otellerde gösteri yapıyordu. Dün öğle saatlerinde gösterisi için hazırlık yapan Aref Ghafouri'yi 'kobra' cinsi yılanı, sağ elinin bilek üstünden ısırdı.

Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi. Dün akşam saatlerinden bu yana tedavisi süren Aref, ambulans ile tedavisinin Mısır’da sürmesi için havalimanına götürüldü. Aref, Antalya Havalimanı'nda bekleyen ambulans uçakla Mısır’a gönderildi.

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