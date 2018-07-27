Aref Ghafouri'nin tedavisi tamamlandı

Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla götürüldüğü Mısır’daki tedavisi tamamlanan illüzyonist Aref Ghafouri (29), yarın Türkiye’ye dönüyor

Aref Ghafouri'nin tedavisi tamamlandı

Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla götürüldüğü Mısır’daki tedavisi tamamlanan illüzyonist Aref Ghafouri (29), yarın Türkiye’ye dönüyor

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Aref Ghafouri'nin tedavisi tamamlandı

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz’da, gösteri için geldiği Antalya’da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi

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Aref Ghafouri'nin tedavisi tamamlandı

İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye’de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz’da özel uçakla tedavisi için Mısır’a götürüldü. Mısır’ın başkenti Kahire’deki Kasr en-Nil Hastanesi’nde tedaviye alınan Aref’e, 24 tüp panzehir verildi.



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Aref Ghafouri'nin tedavisi tamamlandı

Genel sağlık durumu iyi olan Aref Ghafouri, taburcu edildi. Aref’in tedavisini takip eden Mısırlı yılan ve panzehir uzmanı Dr. Muhammed Şibli, illüzyonisti ısıran yılanın Mısır kobrası (Egyptian Cobra) olduğunu söyledi. Bu yılan türünün Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşadığını, dünyadaki en tehlikeli 10 yılandan biri olduğunu belirten Dr. Şibli, "Bu tür yılanların ısırığının tahribatı, vücudun direnci, zerk edilen zehrin miktarı ve diğer etkenlerle doğrudan bağlantılı. Zehri son derece öldürücüdür. İnsanı ne kadar sürede öldüreceği konusunda zaman belirlemek zor. Ancak tedavisi yapılmadığı takdirde ölüm kaçınılmazdır" dedi.

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