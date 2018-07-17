Aref Ghafouri son durumu ne menajer açıkladı 'Yaşaması mucize, felç var'

Aref'in sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan menajeri de "Arkadaşlar Aref'in tedavi süreci dün başladı. 24 tüp panzehir uygulanacaktır, şu ana kadar 6 tüp uygulandı. Doktorların dediğine göre şu ana kadar yaşaması mucize çünkü panzehirin ilk 6 saat içinde uygulanması gerekiyormuş. Şu an vücudundaki bazı bölgelerde kısmi felç gözüküyor. Tedavinin sonunda geçmesini umuyoruz" dedi.



