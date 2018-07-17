Aref Ghafouri son durumu ne hastaneden ilk açıklama tam 24 yılan...

Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınan İran asıllı Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı kobra yılanı ısırmıştı. Panzehir için kritik bekleyişin ardından Aref Ghafouri, Mısır'a gönderilmişti. Aref Ghafouri son durum ne? İşte sağlık durumu hakkında detaylar.

Aref Ghafouri son durumu ne hastaneden ilk açıklama tam 24 yılan...

Yetenek Sizsiniz isimli yarışma programıyla Türkiye'nin tanıdığı, illuzyonist Aref Ghafouri'den, önce ki gün herkesi korkutan haber gelmişti. Aref Ghafouri'yi, gösterilerinde kullandığı kobra cinsi yılan ısırdı. Panzehiri Mısır'da bulunan Aref için kritik bekleyiş başlamıştı ve doktorlar panzehir gelmezse, Aref'in hayatını kaybedebileceğini söylemişti.

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Aref Ghafouri son durumu ne hastaneden ilk açıklama tam 24 yılan...

Aref Ghafouri'nin sağlığı hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tedav için Mısır'ın Kahire kentine giden Aref, burada Kahire Üniversitesi'ne bağlı Qasr El Eyni Hospital'da tedavi altına alındı. Dün saat 16.30'da hastaneye götürülen Aref'e, Antalya'dan giden sağlık ekibinin yanı sıra Mısırlı sağlık ekipleri müdahale etti.

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Aref Ghafouri son durumu ne hastaneden ilk açıklama tam 24 yılan...

24 TÜP SERUM VERİLECEK; Aref'ten yılan ve olayın oluş şekli hakkında bilgi alan doktorlar, daha sonra müdahaleye başladı. Yılanın ısırdığı sağ kolunda his kaybı yaşayan Aref'e tedavisi boyunca 24 tüp yılan serumu verileceği açıklandı. Doktorlar, kobra ısırması tedavisinde normalde 15 tüp serumun yeterli olduğunu ancak illüzyonistin vücudundaki zehir miktarının fazla olması nedeniyle verecekleri doz sayısını artırdıklarını açıkladı.

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Aref Ghafouri son durumu ne hastaneden ilk açıklama tam 24 yılan...

EPİKRİZ RAPORUNDA NE YAZIYOR? Aref Ghafouri'nin epikriz raporuna ulaşıldı. Raporda 'yılan zehrinin toksik etkisi' tanısı konuldu. Aref'in klinik seyrine ilişkin raporda şu bilgiler yer aldı: "Kobra türü yılan sokması nedeniyle dış merkezden tarafımıza yönlendirilen hasta, hastanın sağ ön kol bileğe yakın bölgede ısırığı mevcut, hasta yoğun bakım uzmanı Dr. Özlem Çakın tarafından kabul edildi. Hastanın mevcut ısırığı evre 2 olarak değerlendirilmiş olu, sağ ön kolda ve dirseği geçmemektedir. Hastanın nörolojik muayenesinde olağandır. Duyu motor defisit bulunmamaktadır. Kraniyal muayene olağandır. Patolojik refleks yoktur. Hastanın kan tablosunda geliş değerinde hematotoksisiteye bağlı olası pantitopeni tablosu yoktur. Hastanın ön kolu atele alıp lezyon bölgesi işaretlenmiş olup kompartman ve ödem açısından lezyonun ilerleme takibi yapılmaktadır."

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