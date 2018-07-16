Aref apar topar Mısır'a gönderildi! Bilinci açık mı?

ANTALYA’da dün 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, tedavi için Mısır’a gönderildi. Aref'in ambulansta bilincinin yerinde olduğu görüldü.

Özellikle Yetenek Sizsiniz Türkiye'deki illüzyon gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri'yi dün Antalya'daki beş yıldızlı bir otelde gösteri öncesi 'kobra' cinsi yılan sağ el bileğinden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

ÖZEL UÇAKLA KAHİRE'YE GÖNDERİLDİ: Dün akşam saatlerinden bu yana tedavisi süren Aref, ambulans ile tedavisinin Mısır’da sürmesi için havalimanına götürüldü. Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderildi. Bilinci yerinde olan ve ambulansın sedyesinde yarı yatar şekilde görünen Aref, gazetecilerinin geçmiş olsun temennisine, "Sağolun sağolun" diye karşılık verdi. Aref'i, arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Aref'in kendi isteğiyle taburcu olduğu ve tedavisi için Mısır'a gitmek istediği öğrenildi.

  • Güncel 16 Temmuz 2018 14:55
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Aref apar topar Mısır'a gönderildi! Bilinci açık mı? videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro