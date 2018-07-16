Aref apar topar Mısır'a gönderildi! Bilinci açık mı?

ANTALYA’da dün 'kobra' cinsi yılanın ısırdığı sihirbazlık gösterileriyle tanınan İran asıllı Türk vatandaşı Aref Ghafouri, tedavi için Mısır’a gönderildi. Aref'in ambulansta bilincinin yerinde olduğu görüldü.

Özellikle Yetenek Sizsiniz Türkiye'deki illüzyon gösterileriyle tanınan Aref Ghafouri'yi dün Antalya'daki beş yıldızlı bir otelde gösteri öncesi 'kobra' cinsi yılan sağ el bileğinden ısırdı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin bütün vücuduna yayılmasını önleyen ünlü sihirbaz Aref, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

ÖZEL UÇAKLA KAHİRE'YE GÖNDERİLDİ: Dün akşam saatlerinden bu yana tedavisi süren Aref, ambulans ile tedavisinin Mısır’da sürmesi için havalimanına götürüldü. Aref, özel uçakla tedavisi için Mısır'ın başkenti Kahire'ye gönderildi. Bilinci yerinde olan ve ambulansın sedyesinde yarı yatar şekilde görünen Aref, gazetecilerinin geçmiş olsun temennisine, "Sağolun sağolun" diye karşılık verdi. Aref'i, arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Aref'in kendi isteğiyle taburcu olduğu ve tedavisi için Mısır'a gitmek istediği öğrenildi.