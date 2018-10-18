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Arda'ya FETÖ soruşturması! Bağlantıları inceleniyor...

Arda'ya FETÖ soruşturması! Bağlantıları inceleniyor...

FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına ilişkin futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, Okan Buruk, Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz hakkında İstanbul Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 08:30 - Güncelleme: 18-10-2018 08:56

FETÖ’nün futboldaki yapılanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü gizli soruşturma ortaya çıktı. Başsavcılığın, yıldız futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, teknik direktörler Okan Buruk ve Bülent Korkmaz hakkında FETÖ soruşturması yürütüldüğü öğrenildi. Vatan gazetesinin haberine göre, ünlü futbolcular hakkındaki soruşturmanın “FETÖ terör örgütüne üye olmak”, “Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçlarından yürütüldüğü öğrenildi.
 
BAĞLANTILARI İNCELENİYOR... Futbolcular hakkında örgütle bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor. Soruşturmayı yürüten savcılık, ünlü isimlerin ifadelerinin alınıp alınmayacağına karar verecek. Belözoğlu, Turan, Buruk ve Korkmaz hakkındaki soruşturma dosyaları ayrı ayrı yürütülüyor. 

Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Mehmet Topal için mahkemeden şok FETÖ kararı

AÇILMIŞ BİR DAVA VAR... Daha önce eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol, Ersin Güreler, İsmail Şengül, eski milli kaleci Ömer Çatkıç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Önceki gün görülen duruşmada sanıklar ifadelerinde aralarında Emre Belözoğlu’nun da bulunduğu birçok futbolcunun ismini vermişti.
 
ARDA'NIN 12.5 YIL HAPSİ İSTENİYOR... Başakşehirli futbolcu Arda’nın, şarkıcı Berkay’la yaşadığı kavgadan dolayı 12.5 yıl hapsi isteniyor. Kulübü de 2.5 milyon lira ceza kesmişti.

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