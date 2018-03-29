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Ardan Zentürk'ün Erdoğan yazısı dikkat çekti

Ardan Zentürk'ün Erdoğan yazısı dikkat çekti

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk'ün 'Putin ve Erdoğan’sız dünya arayışı' başlıklı bugünkü yazısı konuşuluyor. Zentürk'e göre Türkiye'yi 'köle devlet' olmaktan kurtaran Erdoğan Batı'nın hedefinde.

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Eklenme Tarihi: 29-03-2018 10:54 - Güncelleme: 29-03-2018 10:54

Star gazetesi yazarı Ardan Zentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Batı'nın hedef tahtasında olduğunu yazdı. Her iki ülkenin kontrol edilememesinin ABD ve Avrupa için gerekçe olduğunu düşünen yazar, her iki liderin nasıl bir ülke devraldığını köşesinde kaleme aldı. Batı'nın gözünde Putin'in günah katsayısını yüksek olduğunu yazan Zentürk, Rusya için şu ifadelere yer verdi:

"Girdiği her seçimi kazanıyor ve 90’lı yıllarda Rus devletinin içine sızdırılmış tüm Batı bağlantılı unsurları da sistemli bir şekilde temizliyor,Soros artık o coğrafyada yok, FETÖ de..  Bu nedenle, “Ukrayna-Kırım bahanesiyle” ekonomik ablukayla karşılaştı, şimdi de Rothschildler’in kontrolündeki İngiltere’nin öncülüğündeki kampanya ile diplomatik yalnızlığa itiliyor. Batı’nın derdi belli: Putin’siz bir Rusya’da, eski vesayet rejiminin devamı için hazır bekleyen bir kadroyu yeniden Kremlin’de görmek istiyor!.."

Önce "Erdoğan’ın devraldığı Türkiye’yi bilmem anlatmama gerek var mı? " diye soran yazar, daha sonra Erdoğan'ın neden hedef olduğunu açıkladı:

HEDEFLERİNİN NE OLDUĞU BELLİDİR
"Ekonomik açıdan dizleri üstüne “çökertilmiş”, kurumları vesayet rejiminin kontrolünde, bilim-teknoloji kurumları iğdiş edilmiş, terörle mücadelesini bile oradan buradan binbir rica ile aldığı çürük-çarık Heronlara bağlamış, alt yapısı sıfırlanmış bir Türkiye… 

Bugün, bölge coğrafyasında yeri geldiğinde Batı’ya kafa tutan, "emperyalist vesayet rejimin” kontrolünden her geçen gün biraz daha çıkan, içimize yerleştirilmiş vesayet ajanlarını (FETÖ) deşifre edip temizleyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. 

Putin ve Erdoğan her girdikleri seçimi kazanıyorlar, ama Batı’daki siyasi tanımları: Diktatör!..

Artık şunu iyi anladık: Sırtını seçmen çoğunluğuna dayamış ve ulusal çıkarları için Batı ile eşit koşulları arayan her hedef ülkenin lideri diktatör!.. (Diktatör dedikleri şahıs, Varna’da Avrupa Birliği’ne büyük bir kapı araladı ama, bakın, görmezden geldiler. 1-Diktatörler AB’ye girmek için çaba gösterir mi, 2-Madem Türkiye’deki demokratikleşmeyle bu kadar ilgilisiniz, destek versenize…) Hedeflerinin ne olduğu bellidir: Erdoğan’sız Türkiye…"

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