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Arda ve Emre'den sonra Atletico'ya bir Türk daha

Arda ve Emre'den sonra Atletico'ya bir Türk daha

Daha önce Atletico Madrid'de oynayan Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun ardından Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik de ispanyol takımında oynayabilir.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 12:46 - Güncelleme: 21-01-2019 12:46

Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'e La Liga ekibi Atletico Madrid talip oldu. İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Atletico Madrid, Zeki Çelik için sezon sonunda Lille'e teklifte bulunacak.

Haberde; Atletico Madrid'in Türk futbolcu için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı ancak Lyon'un ilgisi sebebiyle transferin daha yüksek bir ücrete de bitebileceği belirtildi.

İSTİKRAR ABİDESİ
Ayrıca Mehmet Zeki Çelik'in yeni kurulan milli takımın vazgeçilmez oyuncusu olarak görüldüğü vurgulandı. Lille ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 4 asist yaptı.

ARDA VE EMRE'DEN SONRA ÜÇÜNCÜ TÜRK
Hatırlanacağı gibi daha önce Atletico Madrid'de Arda Turan ve Emre Belözoğlu birlikte forma giymişlerdi. Transferin gerçekleşmesi halinde Zeki Çelik, Arda ve Emre'den sonra İspanyol ekibinde forma giyen üçüncü Türk olacak.

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