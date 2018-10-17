  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVBasketbol süper ligleri heyecanı sadece Tivibu'da
eposta yazdır zoom+ zoom-

Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianameyi onaylayan mahkeme ilk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesini kararlaştırdı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-10-2018 10:32 - Güncelleme: 17-10-2018 10:32

Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İlk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesine karara veren mahkeme, Turan ve Berkay Şahin’e duruşma tarihini bildirir tebliğ gönderilmesini kararlaştırdı.

12,5 YIL HAPSİ İSTENMİŞTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Arda Turan Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin önceki gün iddianame düzenlenmişti. İddianamede müşteki şüpheli Arda Turan hakkında ''cinsel taciz'', ''kasten yaralama'', ''Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme'', ''ruhsatsız silah bulundurma'' suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da ''hakaret'' suçundan 2 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.

Başkan Arda Turan'ın biletini kesti! Bakın hangi ülkeye gidiyor?

Arda Turan'a bir darbe de Sütlüce'deki o evin sahiplerinden geldi! Aramamış bile...

 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Arda Turan'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 11:33 Barcelona' da şu kadar zararım var hadi kasaya derse anyayı konyayı görür çakma kabadayı.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro