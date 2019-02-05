Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın dudak dolgusu alay konusu oldu

Lüks yaşamlarıyla ve birbirlerine aldıkları pahalı hediyelerle bilinen Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan, Berkay kavgası nedeniyle eleştiri odağı olmuştu. Aslıhan Doğan, bu sefer de yaptığı dudak dolgusuyla gündeme geldi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın dudak dolgusu alay konusu oldu

Geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan ve yaklaşık 7 ay sonra Hamza Arda adını verdikleri çocuklarını dünyaya getiren Aslıhan Doğan ve Arda Turan çifti, sosyal medyanın en çok gazabına uğrayan çiftlerinden olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta görülen ve ileri bir tarihe ertelenen Arda Turan-Berkay kavgasının gündemden yavaş yavaş çekilmesinin ardından bu sefer de Aslıhan Doğan Turan, dudağıyla gündeme geldi.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın dudak dolgusu alay konusu oldu

Yaptırdığı dudak dolgusunu sosyal medya hesabından sağdaki fotoğrafla paylaşan Aslıhan Doğan Turan, alay konusu oldu. Instagram'da fotoğrafı paylaşan magazin sayfalarının altına gelen yorumların çoğu ise yine tepki yorumları oldu.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın dudak dolgusu alay konusu oldu

"O dudaklar ne Allah aşkına bunlar kendilerini güzel olduklarını mı sanıyorlar" ve "Sen zaten çok güzel bir kadınsın ama bu görüntü kötü maalesef" şeklinde yapılan yorumlara maruz kalan Aslıhan Doğan Turan'a eşi Arda Turan, pahalı hediyeler alıyor.

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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın dudak dolgusu alay konusu oldu

Arda Turan, geçtiğimiz aylarda doğum hediyesi olarak eşine 2 milyon liraya zırhlı araç almıştı. Üzerine oğullarının adı yazan bir bileklik hediye eden Arda Turan, buna da 35 bin lira vermişti.

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