Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın dudak dolgusu alay konusu oldu

Geçtiğimiz mart ayında nikah masasına oturan ve yaklaşık 7 ay sonra Hamza Arda adını verdikleri çocuklarını dünyaya getiren Aslıhan Doğan ve Arda Turan çifti, sosyal medyanın en çok gazabına uğrayan çiftlerinden olmuş durumda. Geçtiğimiz hafta görülen ve ileri bir tarihe ertelenen Arda Turan-Berkay kavgasının gündemden yavaş yavaş çekilmesinin ardından bu sefer de Aslıhan Doğan Turan, dudağıyla gündeme geldi.
Yaptırdığı dudak dolgusunu sosyal medya hesabından sağdaki fotoğrafla paylaşan Aslıhan Doğan Turan, alay konusu oldu. Instagram'da fotoğrafı paylaşan magazin sayfalarının altına gelen yorumların çoğu ise yine tepki yorumları oldu.
Arda Turan, geçtiğimiz aylarda doğum hediyesi olarak eşine 2 milyon liraya zırhlı araç almıştı. Üzerine oğullarının adı yazan bir bileklik hediye eden Arda Turan, buna da 35 bin lira vermişti.
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