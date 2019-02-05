Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'ın dudak dolgusu alay konusu oldu

"O dudaklar ne Allah aşkına bunlar kendilerini güzel olduklarını mı sanıyorlar" ve "Sen zaten çok güzel bir kadınsın ama bu görüntü kötü maalesef" şeklinde yapılan yorumlara maruz kalan Aslıhan Doğan Turan'a eşi Arda Turan, pahalı hediyeler alıyor.