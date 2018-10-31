Arda Turan'ın Barcelona'ya transferindeki ayrıntı dikkat çekti

EN AZ PARAYI REAL HARCADI Yapılan incelemelerde 2014-15 dönemiyle 2018-2019 arasındaki 5 sezonu kapsayan incelemede Real Madrid'in transfere iki ezeli rakibi Barcelona ve Atletico Madrid'den daha az harcadığı görülüyor. Barcelona ise transfere, neredeyse Real Madrid'in iki katı kadar para harcadı.
REAL MADRİD ZARARDA Real Madrid son 5 sezonluk bölümde transfere toplam 438,7 milyon euro harcarken, transferden kazandığı para ise 429 milyon euro olarak gerçekleşti. İspanyol devi bu dönemde transferden 9,7 milyon euro zarar etti.
EN ÇOK PARA KAZANDIĞI FUTBOLCU RONALDO Real Madrid'in son 5 sezonda satarak en çok para kazandığı oyuncu ise 100 milyon euro ile Cristiano Ronaldo oldu.
Real'in son 5 sezon içindeki en pahalı transferi ise 80 milyon euro ile James Rodriguez oldu. Kolombiyalı futbolcu, iki sezondur Bayern Münih'te kiralık oynuyor.
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