Arda Turan'dan eşi Aslıhan'a servet değerinde hediye

Şarkıcı Berkay ile kavga etmesiyle gündeme gelen Medipol Başakşehir'de forma giyen Arda Turan, oğulları Hamza Arda'yı dünyaya getiren eşi Aslıhan Doğan için kesenin ağzını açtı.

Akşam Life'ta yer alan habere göre; eşi için Mercedes'in son çıkan modeli zırhlı G500'ü sipariş eden Turan, bu otomobil için yaklaşık 2 milyon TL ödedi.

CAN GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Son dönemde agresif tavırları ve vukuatlarıyla ön plana çıkan Arda Turan'ın ailesinin can güvenliği için böyle bir aracı tercih ettiği öğrenildi.

Arda Turan: Aslıhan’dan müthiş performans