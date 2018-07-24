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Arda Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı var mı?

Arda Turan'dan açıklama geldi! Bina ruhsatı var mı?

İSTANBUL Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan 4 katlı binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın yanındaki otelin Arda Turan'a ait olduğu ve yapılan tüm uyarılara rağmen devam eden çalışmalar nedeniyle binanın yıkıldığı söyleniyordu. İddiayla ilgili Arda Turan'dan açıklama geldi. Arda Turan "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" açıklamasında bulundu.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 15:51 - Güncelleme: 24-07-2018 15:51

İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın ardından çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor'' dedi. Arda Turan da inşaat için ruhsatı ve izninin olduğunu söyledi.

Beyoğlu Sütlüce'de toprak kayması sonucu yıkılan binayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı. Binanın sahibi, çökmeye binanın hemen yanında yapılan ve uyarılara rağmen devam eden bir otel inşaatının neden olduğunu, otelin de Arda Turan'a ait alduğunu öne sürmüştü.

Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre otel inşaatının Arda Turan'a ait olduğunu doğrulayan Beyoğlu Belediyesi şu açıklamayı yaptı: "Yoğun yağış sonrasında toprak şişmiş ve istinat duvarı patlamış. Yandaki otel ruhsatlı bir inşaat. Arda Turan'a ait. Çökmeye bu inşaatın neden olup olmadığı bilinmiyor, inceleme sürüyor."

ARDA TURAN: RUHSATIM VAR: Arda Turan ise konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi. Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.

Sütlüce'de korkulan oldu o bina çöktü! Arda Turan'la ilgisi ne?

Sütlüce’de boşaltılan bina çöktü

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 16:14 yıkılan binanın ruhsatı iskanı yok, yapılan ötelin ruhsatı yok yok... tam türkiye özeti...

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