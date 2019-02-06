Arda Turan'a esnaf lokantası şoku! Zincir haline getirmeyi planlıyordu

Geçtiğimiz dönemlerde Beyoğlu'nda yıkılan bir bina nedeniyle otel projesi kesintiye uğrayan futbolcu Arda Turan, şimdi de yeni nesil esnaf lokantası 'Arşiv'le hüsranı yaşadı.

Şu sıralar popçu Berkay'la bir gece kulübünde yaşadığı kavgayla gündeme gelen Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a bir kötü haber de Barcelona'da forma giydiği dönem Cemal Sarıhan'la birlikte Şişli'de açtığı esnaf lokantası 'Arşiv'den geldi. Twitter

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Ünlü futbolcunun bir zincir haline getirmeyi planladığı 3 milyonluk işyerine sessiz sedasız kilit vurduğu öğrenildi. Turan cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Duvar'ın haberine göre; komşu esnaflar lokantadaki fiyatların kendileri için yüksek olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptılar; Twitter

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"Restoran genellikle boş kaldı. En çok öğle yemeği zamanı iş yapmayı umuyorlardı. Ancak ne beyaz yakalıları çekebildiler ne de Arap turistleri" Twitter

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