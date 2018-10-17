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Arda Turan'a bir darbe de Sütlüce'deki o evin sahiplerinden geldi! Aramamış bile...

Arda Turan'a bir darbe de Sütlüce'deki o evin sahiplerinden geldi! Aramamış bile...

Eğlence merkezinde kavga edip, hastanede silah sıkan Arda Turan'ın, İstanbul Sütlüce’de yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinlerinin zararlarını ödemediği ortaya çıktı. Binanın sahipleri Arda Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 07:46 - Güncelleme: 17-10-2018 07:46

OLAYLARIN adamı haline gelen Arda Turan'ın başı dertten kurtulmuyor. İstanbul Sütlüce’de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. 

Bina sahibi çökmeye, yan parseldeki otel inşaatının neden olduğunu savunurken, projenin sahibi futbolcu Arda Turan ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, yağmur sonrası yaşanan çökme nedeniyle yıkımın yaşandığını savunmuştu. Bina sakinlerinin geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile kardeşi Okan Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları ortaya çıktı.

TAZMİNAT DAVASI DA AÇACAKLAR... En kısa zamanda Arda Turan’a tazminat davası da açacaklarını belirten bina sakinlerinden Orhan Dal, “Biz dışarı çıktıktan 10 dakika sonra bina çöktü. Ölümden döndük ve buna sebep olan ise yan taraftaki inşaattı. Eğer istinat duvarının altı boşaltılmasaydı bina çökmeyecekti. Ama buna rağmen ne maddi zararımız karşılandı ne de bu insanlar bize bir geçmiş olsun dedi. Biz uzunca bir süre bekledik ama kimseden ses çıkmayınca, 5 kiracı gidip suç duyurusunda bulunduk” dedi.


Arda Turan ve kardeşinin otel inşaatı için açılan temel binayı böyle çökertmişti 

ARDA'NIN MAL VARLIĞINI İSTEMİYORUZ Kİ... Bina sahibi Emin Ertük de Arda Turan hakkında tazminat davası açacağını belirterek, “Bu konu masada halledilebilirdi. Kimse Arda Turan’ın mal varlığını istemiyor. Sadece verdiği maddi zararı ödemesini bekliyorduk. Ama arayıp bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Arda Turan’ın bir yardımcısı arayıp ‘Size döneceğim’ dedi ama o günden beri ses çıkmadı." dedi. 

ASIL BİZDEN HELALLİK İSTESİN... İnşaat başladığında Arda Turan’ın babasına ulaştıklarını ve inşaatın bu şekilde yapılması durumunda büyük zararlar yaşanacağını söylediklerini belirten Ertük, "Arsayı aldıklarında orada zaten bir istinat duvarı vardı. Ve yeni bir istinat duvarı yapılmadan, 23 yıllık istinat duvarının olduğu yerde yerin 4-5 metre altına kadar kazı yapıldı. Böyle bir mühendislik hatası olur mu? Yağmur bahane edilmesin. Bizim beklediğimiz tek şey insanlıktı. Arda Turan Başakşehirpor’dan helallik isteyeceğine, zarar uğrattığı kiracılarımdan helallik istesin.”

Sütlüce'de otel inşaatı bina çökertti! Arda ile ilgisi ne?Sütlüce'de korkulan oldu o bina çöktü! Arda Turan'la ilgisi ne?Sütlüce'de korkulan oldu o bina çöktü! Arda Turan'la ilgisi ne?Sütlüce'de korkulan oldu o bina çöktü! Arda Turan'la ilgisi ne?HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Ekim 2018 09:23 Şöhret ateşten gömlek o kadar, Allah malın mülkün helalini Hayırlısını versin

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