Arda Turan yine ifşa oldu Survivor 2018'e katılacak isme DM'den yürüdü

Arda Turan, Instagram üzerinden özel mesajla çapkınlıkları yani 'yürümeleri' de çok meşhur... Daha önce model Ebru Şallı ile olan konuşmaları ortaya çıkan Arda Turan'ın ardından Kısmetse Olur evinde Eser West ile yaşadığı aşk ile ünlenen Cansel Çördük'e attığı özel mesajlarda ifşa olmuş ve günlerce konuşulmuştu. Konunun gidişatına göre ne duyacağını artık belli... Evet Arda Turan yine özel mesajdan 'yürüdü' Hem de bakın kime...