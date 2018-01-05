Arda Turan yine ifşa oldu Survivor 2018'e katılacak isme DM'den yürüdü

Arda Turan yine ifşa oldu Survivor 2018'e katılacak isme DM'den yürüdü

ARDA TURAN BU KEZ BALTAYI TAŞA ÇARPTI... Arda Turan'ın kariyeri hakkında çalkantılar son günlerde hız kesmeden devam ediyor. Barcelona'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Arda Turan adı önce Galatasaray ardından Beşiktaş ve sonra Başakşehir ile anılıyor. Arda Turan kariyerindeki bu kaos devam ederken magazine malzeme vermeye devam ediyor istese de istemese de... Arda Turan bu kez fena patlayacak.

126
Arda Turan yine ifşa oldu Survivor 2018'e katılacak isme DM'den yürüdü

Arda Turan'ın Başakşehir'e imza atacağına dair kesin haberler dolaşıyor. Öte yandan Arda Turan, her geçen yıl yerini sağlamlaştıran bir magazin figürü oldu. Daha önce Sinem Kobal ile aşk yaşayan ve ayrılan ardından Aslıhan Doğan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sürekli gündem de olan Arda Turan'ın çapkınlıkları da meşhur bildiğiniz üzere.

226
Arda Turan yine ifşa oldu Survivor 2018'e katılacak isme DM'den yürüdü

Arda Turan, Instagram üzerinden özel mesajla çapkınlıkları yani 'yürümeleri' de çok meşhur... Daha önce model Ebru Şallı ile olan konuşmaları ortaya çıkan Arda Turan'ın ardından Kısmetse Olur evinde Eser West ile yaşadığı aşk ile ünlenen Cansel Çördük'e attığı özel mesajlarda ifşa olmuş ve günlerce konuşulmuştu. Konunun gidişatına göre ne duyacağını artık belli... Evet Arda Turan yine özel mesajdan 'yürüdü' Hem de bakın kime...

326
Arda Turan yine ifşa oldu Survivor 2018'e katılacak isme DM'den yürüdü

ARDA TURAN'IN YENİ HEDEFİ ELİF GÜNGÖR; Milliyet'in haberine göre Arda Turan bu kez baltayı taşa vurdu. Aslıhan Doğan’la tekrar barışıp, geçtiğimiz günlerde mutluluk pozları veren ünlü futbolcu, meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram’dan direkt mesajlar atan Arda Turan, yine deşifre oldu.

426
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat