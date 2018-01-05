Arda Turan yine ifşa oldu Survivor 2018'e katılacak isme DM'den yürüdü

ARDA TURAN BU KEZ BALTAYI TAŞA ÇARPTI... Arda Turan'ın kariyeri hakkında çalkantılar son günlerde hız kesmeden devam ediyor. Barcelona'dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılan Arda Turan adı önce Galatasaray ardından Beşiktaş ve sonra Başakşehir ile anılıyor. Arda Turan kariyerindeki bu kaos devam ederken magazine malzeme vermeye devam ediyor istese de istemese de... Arda Turan bu kez fena patlayacak.
Arda Turan'ın Başakşehir'e imza atacağına dair kesin haberler dolaşıyor. Öte yandan Arda Turan, her geçen yıl yerini sağlamlaştıran bir magazin figürü oldu. Daha önce Sinem Kobal ile aşk yaşayan ve ayrılan ardından Aslıhan Doğan ile yaşadığı bir dargın bir barışık aşkla sürekli gündem de olan Arda Turan'ın çapkınlıkları da meşhur bildiğiniz üzere.
Arda Turan, Instagram üzerinden özel mesajla çapkınlıkları yani 'yürümeleri' de çok meşhur... Daha önce model Ebru Şallı ile olan konuşmaları ortaya çıkan Arda Turan'ın ardından Kısmetse Olur evinde Eser West ile yaşadığı aşk ile ünlenen Cansel Çördük'e attığı özel mesajlarda ifşa olmuş ve günlerce konuşulmuştu. Konunun gidişatına göre ne duyacağını artık belli... Evet Arda Turan yine özel mesajdan 'yürüdü' Hem de bakın kime...
ARDA TURAN'IN YENİ HEDEFİ ELİF GÜNGÖR; Milliyet'in haberine göre Arda Turan bu kez baltayı taşa vurdu. Aslıhan Doğan’la tekrar barışıp, geçtiğimiz günlerde mutluluk pozları veren ünlü futbolcu, meğer aynı günlerde hedefine başka birini almış. Elif Güngör adlı fitness eğitmenine Instagram’dan direkt mesajlar atan Arda Turan, yine deşifre oldu.
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