Arda Turan ve Berkay Şahin'in ifadeleri! Eşimin kulağına eğilmiş ve...

Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşmaya her iki ismin aylık kazançları ve olaya ilişkin verdikleri ifade damga vurdu.

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Twitter

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ADLİYEYE KORUMA ORDUSUYLA GELDİ: Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin duruşma için İstanbul Adliyesine koruma ordusuyla geldi. Duruşma saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma ifadelerin alınmasının ardından 19 Haziran ayına bırakıldı. Duruşmaya damga vuran ise hem kazançlar hem 'silah' detayı oldu.

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ARDA TURAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ: Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu. Twitter

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