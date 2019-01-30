Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısında! Bomba ifadelere bakın

Arda Turan ile Şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin ilk duruşma başladı. Duruşmada Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Mahkeme Turan'ın talebini reddetti. Arda'yla Berkay'ın ifadeleri fena. Dava 19 Haziran 2019'a ertelendi.

Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısında! Bomba ifadelere bakın

Arda Turan ile Berkay Şahin, 3 ay önce Emirgan'da gittikleri eğlence mekanında kavga etmişti. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki şüpheli olarak yer alan Turan hakkında "cinsel taciz", "kasten yaralama", "Korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme", "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 12,5 yıla kadar, müşteki şüpheli Berkay Şahin hakkında da "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısında! Bomba ifadelere bakın

ADLİYEYE KORUMA ORDUSUYLA GELDİ: Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin duruşma için İstanbul Adliyesine koruma ordusuyla geldi. Duruşma saat 10.00 sıralarında başladı.

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Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısında! Bomba ifadelere bakın

ARDA TURAN'IN TALEBİ REDDEDİLDİ: Duruşmada Arda Turan'ın avukatları duruşmanın içeriğinin yasaklanması talebinde bulundu. Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin ise bu talebin reddini talep etti. Mahkeme Arda Turan'ın talebini reddederek savunmasını sordu.

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Arda Turan ve Berkay Şahin hakim karşısında! Bomba ifadelere bakın

BERKAY'IN AYLIK KAZANCI BİN LİRAYMIŞ: Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin lira olduğunu söylerken, şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

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