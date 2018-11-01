Arda Turan olayı sonrası Berkay'dan maskeli önlem! Maç yaptığı isimlere bakın

Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'la yaşadıkları olay sonrası mahkemelik olan şarkıcı Berkay, önceki akşam ise Levent’teki bir halı sahada arkadaşlarıyla maç yaptı. Burnunu korumak için özel bir maske kullanan 36 yaşındaki şarkıcı, maç için doktorundan izin aldığını söyledi.
''MAÇ İÇİN ÖZEL MASKE YAPTIRDIM'': Berkay, “Doktorumla konuştum. Oynamama engel bir durum yok. Maç için özel bir maske yaptırdım" dedi. Berkay, maç esnasında arkadaşlarını espirili bir dille, “Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın!” diyerek, uyardı.
MORLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ: Berkay’ın gözaltındaki morluklarının tam olarak geçmediği de görüldü.
Berkay'ın maç yaptığı isimler arasında bir dönem Arda Turan'la aynı takımda forma giyen isimlerin olması dikkat çekti. Berkay, Necati Ateş, Sabri Sarıoğlu, Tuncay Şanlı ve Ogün Temizkanoğlu ile birlikte maçın arından toplu olarak fotoğraf çektirdi.
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