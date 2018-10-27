Arda Turan neye uğradığını şaşırdı!

10 maçlık cezası 9. haftada biten ancak ilk kez Konyaspor maçında Abdullah Avcı'dan süre alan Arda Turan 83. dakikada Kerim Frei'in yerine oyuna girdi.
Kenarda beklerken Konyaspor tribünlerinden yükselen ıslık sesleri Arda sahaya adımını atınca daha da arttı.
Ayrıca kalan bölümde Arda Turan topu ayağına her alışında ıslıklandı.
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