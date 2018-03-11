Arda Turan ile Aslıhan Doğan bu akşam evleniyor

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek

Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olması bekleniyor. Davetliler Turan'ın evine gelmeye başladı. Twitter

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Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı. Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olması bekleniyor. Davetliler Turan'ın evine gelmeye başladı.Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere 'Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti. Twitter

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Başakşehirsporlu futbolcu Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikâh şahidinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olması bekleniyor. Davetliler Turan'ın evine gelmeye başladı. Twitter

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