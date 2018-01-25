Arda Turan için tuvalette kuyruğa girdiler!

İspanya La Liga takımlarından Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan, önceki gün Akmerkez AVM’de görüntülendi. 30 yaşındaki Turan'ı gören hayranları girdiği tuvalette ve önünde yoğun ilgi gösterdi. O anlar objektiflere yansıdı. Fotoğraf çektirmekten alışverişe fırsat bulamayan Turan, hayranlarıyla bol bol selfie yaptıktan sonra AVM’den ayrıldı.
Tespih ve saat merakıyla bilinen Arda Turan'ın elindeki siyah tespih ise dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan geçtiğimiz hafta Bursaspor deplasmanında Başakşehir formasıyla ilk maçına çıkan Turan golünü atmış ve asker selamı vererek Afrin operasyonuna çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne destek mesajı vermişti.
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