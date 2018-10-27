Arda Turan: Aslıhan’dan müthiş performans

Baba olan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan ve oğlu Hamza Arda'nın sağlık durumları hakkında konuştu.

Arda Turan: Aslıhan’dan müthiş performans

Mart ayında futbolcu Arda Turan ile nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede doğum yaptı. Çift, oğullarına Hamza Arda adını verdi. Baba olan Arda Turan, eşinin ve oğlunun sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi: “Çocuk çok iyi çok şükür. İnşallah vatana millete hayırlı olur. Enteresan bir his. Çok ufak. Korku, üstüne titreme, başka bir hissiyat. 3 kilo doğdu."

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Arda Turan: Aslıhan’dan müthiş performans

''ASLIHAN'DAN MÜTHİŞ PERFORMANS'': Turan sözlerine şöyle devam etti: Aslıhan’dan müthiş performans. Aslıhan çok güçlü bir kadın. İnsan hiç hissetmediği bir şeyi hissediyor. Doğuma girmeyecektim Aslıhan son anda ‘gel' dedi. Girdim. İnsan o filmlerdeki gibi sarılı bir bebek çıkacak sanıyor. Çıkan bambaşka bir şey. Çok değişik bir his.“



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Arda Turan: Aslıhan’dan müthiş performans

Minik bebeğin hastane odasından fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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Arda Turan: Aslıhan’dan müthiş performans

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