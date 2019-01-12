Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Arda Kural’ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını paylaştı

Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Uzun süre şizofreni tedavisi gören Arda Kural kendini baya toparlamıştı. Setlere dönmeye hazırlandığı konuşulan Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü.

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Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Arda Kural'ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını yayınlayan Onur Akay, konuyla ilgili bir makale yazdı. Onur Akay'ın yazısı:

"2008 yılında son filminden parasını alamayınca depresyona girmişti Arda Kural... Önceleri tedavi olmayı kabul etmemişti. 2012 yılında ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin K2 Servisi'ne yatırılmış ve Kural'a 'Psikonevroz' teşhisi konulmuştu."

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Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

"Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda'nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor" dedi.

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Arda Kural'ın son hali sevenlerini üzdü

Arda Kural için yapımcılara seslenen ünlü sanatçı Onur Akay, "Bir dönem yakışıklılığı ile genç kızların hayallerini süsleyen Arda Kural'a, Türkiye'de bir projede yer verecek yapımcı yok mu şimdi? Yapımcılara da yazıklar olsun! "

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