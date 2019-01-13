Arda Kural'ın hastalığı tekrar mı nüksetti? Sosyal medyadan açıkladı

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan Arda Kural, rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Kural'ın günlerdir aynı kazağı giydiği ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaştığı ileri sürülmüştü.
Arda Kural'ın videosuna yorum yapan takipçileri, oyuncunun iyi olmasına sevindiklerini dile getirdi. Ancak bazı takipçileri, Kural'ın hala iyileşmediğini iddia etti.
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