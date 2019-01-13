Arda Kural hastalığının nüksettiği iddialarını böyle yalanladı!

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edildi. Kural'ın günlerdir aynı kazağı giydiği ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaştığı ileri sürüldü.

ARDA KURAL İDDİALARI YALANLADI: Arda Kural ise sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak hakkında çıkan iddiaları yalanladı. Kural, "Arkadaşlar gördüğünüz gibi kafemizdeyiz. Her şey yolunda, keyifler güzel" açıklamasını yaptı.

Arda Kural'ın videosuna yorum yapan takipçileri, oyuncunun iyi olmasına sevindiklerini dile getirdi. Ancak bazı takipçileri, Kural'ın hala iyileşmediğini iddia etti.