Arazi krizi: MHP ve CHP karşı karşıya geldi!

ADANA'da, Çukurova Belediyesi'nin yaptırmak istediği parkın inşasında, Büyükşehir Belediyesi arazinin kendilerine ait olduğunu ve izin alınmadığını ileri sürerek çalışmaları durdurunca, görevliler arasında gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle gerginlik yatıştırıldı, inşaat durduruldu.

Arazi krizi: MHP ve CHP karşı karşıya geldi!

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova İlçe Belediyesi ekipleri arasında, Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan 28 dönümlük arazi nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan gerilimi polis yatıştırdı. Merkez Çukurova ilçesindeki Aşıklar Bulvarı üzerinde bulunan toplam 28 dönüm arazi üzerinde, CHP'li Çukurova Belediyesi, 'Çanakkale Şehitler Parkı' yapmak için proje geliştirdi.

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Arazi krizi: MHP ve CHP karşı karşıya geldi!

MHP'li Büyükşehir Belediyesi ise söz konusu alanın kendilerine ait olduğunu belirterek projeye karşı çıktı. Araziyle ilgili her iki belediye arasında sorunun çözümü için görüşmeler yapıldı. Bugün sabah saatlerinde ise Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zabıta eşliğinde bölgeye gelerek Çukurova Belediyesi'nce projeyle ilgili hazırlanan açık hava reklam panolarını kaldırdı.

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Arazi krizi: MHP ve CHP karşı karşıya geldi!

Açık hava reklam panolarının kaldırılması üzerine Çukurova Belediyesi'ne ait iş makinelerini getiren görevliler, reklam panolarını yerine koydu. Büyükşehir Belediyesi görevlileri ise buna karşı çıktı. Her iki belediyeden onlarca kişinin toplanmasının ardından yaşanan gerilim tartışmaya dönüştü.

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Arazi krizi: MHP ve CHP karşı karşıya geldi!

Bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Belediye üst yöneticilerinin devreye girmesiyle gerginlik sona erdi. Tartışmalara yol açan arazi sorununun görüşmelerin ardından çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

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