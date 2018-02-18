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Arazi kavgası yüzünden katliam yaptı: 3 ölü!

Arazi kavgası yüzünden katliam yaptı: 3 ölü!

SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, Mithat Memiş arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettiği kız kardeşi ve 2 eniştesini av tüfeği ile ateş ederek vurdu. Kız kardeşi ile bir eniştesinin ölümüne, diğerinin ise yaralanmasına neden olan Mithat Memiş daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

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Eklenme Tarihi: 18-02-2018 00:48 - Güncelleme: 18-02-2018 00:48

Sakarya’nın Hendek ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada kayınbirader av tüfeğiyle dehşet saçtı. Pompalı tüfekle 2 akrabasını vurarak öldüren kayınbirader, aynı tüfekle intihar etti.

Edinilen bilgiye göre dün gece saat 23.00 sıralarında Kargalı Hanbaba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akrabalar arasında anlaşmazlık sonucu bir tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında Mithat Memiş, enişteleri Ömer Memiş ve Ahmet M. ile kız kardeşi Fikriye Memiş'e av tüfeği ile ateş etti. Ömer Memiş ve Fikriye Memiş, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan Ahmet M., olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli Mithat Memiş, aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Öte yandan yaşanan olay sonrasında hayatını kaybedenlerin yakınları sinir krizleri geçirdi. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 18 Şubat 2018 01:10 Cinayet dosyaları mahkeme raflarına sığmıyor artık… Pompalı silah alımı, satımı serbest.

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