Araştırmaya göre en uzun çalışma süresi Türkiye'de

OECD'nin 35 üye ülke ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'yı dahil ederek hazırladığı "Daha İyi Yaşam Endeksi"nin sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre en uzun çalışma süresi Türkiye'de

OECD'nin 35 üye ülke ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'yı dahil ederek hazırladığı "Daha İyi Yaşam Endeksi"nin sonuçlarını açıkladı. 38 ülke arasında en iyi yaşam endeksine sahip ülke Hollanda. Türkiye ise listede son sıralarda. Ayrıca haftalık 50 saat ve üzeri çalışanların en fazla olduğu ülke yüzde 34 ile Türkiye oldu. Ayrıca Türkiye hayattan memnuniyet açısından OECD ortalamasının altında kaldı...

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Araştırmaya göre en uzun çalışma süresi Türkiye'de

CNN Türk'ün akardığı habere göre,Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) göre, "Daha İyi Yaşam Endeksi"nde (Better Life Index) yer alan 35 OECD üyesi ülke ile Rusya, Brezilya ve Güney Afrika'nın dahil edildiği 38 ülke arasında en iyi performans, 9,3 puanla Hollanda'ya ait. 9 puanla Danimarka ikinci, 8,9 puanla Fransa üçüncü oldu. İspanya 8,8 puan ile dördüncü, Belçika 8,6 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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Araştırmaya göre en uzun çalışma süresi Türkiye'de

Araştırmada haftada 50 saat ve daha fazla çalışma oranı, çalışanların bireysel bakım ve boş zaman aktiviteleri için bir günde ne kadar zaman ayırabildikleri dikkate alındı.
Türkiye'nin son sırada yer aldığı listede, Rusya 9. sırada yer aldı. ABD 30. olurken, Japonya 34. sırada yer aldı.

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Araştırmaya göre en uzun çalışma süresi Türkiye'de

Türkiye'de çalışanlar OECD ortalamasına göre hayattan daha az memnun. 0'dan 10'a kadar olan bir ölçekte memnuniyet derecelendirmesi istendiğinde, Türk halkı ortalama 5,5 puanda kalırken, OECD 6.5 ortalamasına sahip. Araştırmada, uzun iş saatlerinin kaygı ve stresi artırdığına vurgu yapılıyor. İş-hayat dengesinin sağlandığı ülkelerde, çalışanların daha mutlu olduğuna dikkat çekilen araştırmada, uzun iş saatlerinin sağlığı olumsuz yönde etkilediği belirtiliyor.

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