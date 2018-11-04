Araştırma görevlisi eşini bıçaklamıştı: Yeni gelişme!

SAMSUN'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda; edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olan H.V. (29) ile üniversite 2. sınıf öğrencisi eşi S.V. (22) arasında tartışma çıktı. Karı-koca birbirlerini darp etti. S.V. mutfaktan aldığı bıçağı kocasına doğru savurunca bu sırada karnından bıçaklanan H.V. yaralandı.

Ağır yaralanan araştırma görevlisi H.V. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. H.V.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. S.V. polis tarafından yakalanarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan S.V., Samsun Adliyesine sevk edildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.V, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.