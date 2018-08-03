Aras'la Bilge aşka geldi öpüştü! Frikik vermekten kurtulamadı

‘Çukur’ dizisinde Yamaç karakteriyle fenomen olan Aras Bulut İynemli, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bige Önal’la tatil yapıyor. Çift, kiraladıkları ‘Bertuğ Bey’ isimli tekneyle Göcek koylarını gezerek, aşk tazeledi. Koyları dolaşan ikili, kahvaltıdan sonra kendilerini serin sulara bırakarak, deniz keyfi yaptı.