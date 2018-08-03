Aras'la Bilge aşka geldi öpüştü! Frikik vermekten kurtulamadı

‘Çukur’ dizisinde Yamaç karakteriyle fenomen olan Aras Bulut İynemli, üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Bige Önal’la tatil yapıyor. Çift, kiraladıkları ‘Bertuğ Bey’ isimli tekneyle Göcek koylarını gezerek, aşk tazeledi. Koyları dolaşan ikili, kahvaltıdan sonra kendilerini serin sulara bırakarak, deniz keyfi yaptı.
AŞKA GELİP ÖPÜŞTÜLER: Tekneden suya atlayan İynemli, “Yuppi!” diye bağırarak etrafı inletti. Makarnayla denizin içinde oynayan ikili, aşka gelerek dakikalarca öpüştü. Sudan çıkan sevgililer, teknenin içinde de romantik anlar yaşamaya devam etti. Son derece mutlu görünen İynemli ve Önal’ın şakalaşma anları objektife de yansıdı.
FRİKİK VERDİ: Bir ara duş alan Önal, kırmızı mayosuyla frikik verdiğini fark edince, eliyle önlem aldı.
İşte çiftin tatilinden kareler...
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