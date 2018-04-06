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Araplar dev yatırım için Türkiye'ye geliyor!

Araplar dev yatırım için Türkiye'ye geliyor!

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla Türkiye'ye gelen çok sayıda Arap iş adamı, Konya ve Hatay'da milyonlarca dolarlık yatırımlarla et ve süt üretimine başlayacak. Bölge halkı şimdiden yatırımların bölgeyi canlandırmasını bekliyor.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 18:40 - Güncelleme: 06-04-2018 18:40

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının (TYDTA) organizasyonuyla geçtiğimiz günlerde Körfez ülkelerinden Konya'ya gelen 200 iş adamı, kentte tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetleri inceledi.

Sektörün paydaşlarıyla da ikili iş görüşmelerde bulunan Arap yatırımcılar, cazip yatırım imkanlarını değerlendirmek için anlaşmalar imzaladı.

"UCUZ ET İÇİN YATIRIMLAR ETKİLİ OLACAK"

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaşayan Muhammed Al Nahdi, yatırım yapmak için geldiği Konya'da açıklamada bulundu. Cidde'de ziraat ve hayvancılıkla ilgili şirketi olduğunu anlatan Al Nahdi, ilk yurt dışı yatırımını da Türkiye'de yapacağını dile getirdi.

Al Nahdi, hayvancılık sektöründe Türkiye'nin olanaklarının yatırım yapma kararında etkili olduğunu belirterek, iklim ve hükümetin sağladığı olanakların da cezbedici olduğunu vurguladı. Hatay'da kuracağı çiftlikte et üretimine başlayacağını ifade eden Al Nahdi, şöyle konuştu:

"Türkiye'de büyükbaş hayvancılık üzerine yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapacağım. Burada bir müessese kurdum. Etkenlere, pazara ve satış miktarına göre yatırımım artabilir. Et ve süt üretimi yapmayı planlıyorum. Türkiye zaman zaman et ithalatıyla gündeme geliyor. Ben ve arkadaşlarımın burada yapacağı yatırımların et üretimine katkı sağlayacağını umuyorum. Türk insanının daha ucuz et tüketimine yatırımlarımızın etkisinin olacağını düşünüyorum."

"YATIRIM YAPILABİLECEK ORTAM VAR"

Suudi Arabistan'dan gelen Salih Muhammed El Zaman ise Türkiye'de hayvancılığın yanı sıra tarımsal üretime yönelik de yatırım yapacağını dile getirdi. Küçükbaş hayvancılık üzerine planları olduğuna işaret eden El Zaman, şöyle devam etti:

"Duruma göre büyük çaplı projede yer alacağım. Kendi işim, bu işte tecrübe sahibiyim. Başlangıç aşamasında bin küçükbaş hayvanla başlayacağım. İkinci bir şehirde ise yem üretimine yatırım yapmayı düşünüyorum. Yatırım yapılabilecek ortam var. Belirli bir rakam yok aklımda ama elimden geldiği kadar yatırımımı büyütmek istiyorum. Buradaki üretimimi kendi ülkeme getirmek istiyorum. Türkiye özel fırsatlar ve güzel projeler öne sürdüğü için burayı tercih ettim."

"TÜRKİYE İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET"

TYDTA Körfez ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu da Ortadoğu ve İslam aleminin kalbinde Türkiye'nin ayrı bir yerinin olduğunu vurguladı. Körfez yatırımcısının Türkiye'ye muhabbet ve ilgisinden dolayı yatırım kararı aldığına dikkati çeken Göksu, Konya'nın tarım ve hayvancılık alanındaki girişimcilerini Körfez ülkeleri yatırımcılarıyla buluşturduklarını aktardı. Göksu, yatırımcının Türkiye'yi et ithalatından kurtarmayı amaçladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Et ithalatını azaltıp Türkiye'yi ihracat yapar hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımcılar, iç pazara hitap etmek istiyor. Aynı zamanda ülkelerine yaptıkları et ithalatını Türkiye'den gerçekleştirmeyi planlıyorlar. Bu bizim için bulunmaz fırsat. Hem ülkemizdeki ithalatı azaltacak, cari açığımızı kapatacak hem de potansiyel müşterisi hazır ülkelere ihracat yapmak için Türkiye'yi üretim merkezi olarak üs yapacak. Türkiye için bulunmaz bir nimet. İstikrara güveniyorlar. Sudan'da yüz binlerce büyükbaş hayvana sahip üreticiler artık Türkiye'ye gelmek istediklerini söylüyor. Körfez yatırımcısı için paranın bir önemi yoktur. Tek başına iş yapmazlar, ortaklarla iş yapar. Büyükbaş hayvan sayısında 50 binler, 100 binler büyük rakamlar değil. Yatırımcılar hazır, Türkiye'nin önü açık."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • İSTEMEZ................................. 06 Nisan 2018 19:14 Araplara kaldıysak yandık,kandırırlar ayak üstü.

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