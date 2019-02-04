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Arap Yarımadası'nda bir ilk Papa ziyaret etti

Arap Yarımadası'nda bir ilk Papa ziyaret etti

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti. Franciscus, Arap yarımadasını ziyaret eden ilk papa oldu.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 16:33 - Güncelleme: 04-02-2019 16:33

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Abu Dabi'ye gelen Papa Franciscus'u Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda Veliaht Prens Al Nahyan ile El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib karşıladı.

Papa Franciscus'un, Abu Dabi'de üç günlük ziyareti kapsamında dinler arası diyalog konulu bir konferansa katılması ve Ezher Şeyhi Tayyib ile bir araya gelmesi bekleniyor.

VATİKAN'DAN İLK ZİYARET
Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu. Papa Franciscus'in Abu Dabi'deki dinler arası diyalog toplantısı için 5 Şubat'a kadar bu ülkede olacak.

Papa'nın ayrıca BAE'deki Katolik Kilisesi'nden de davet aldığı duyurulmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 04 Şubat 2019 17:11 Biz Dinler arası diyalog safsatasından en çok 15 temmuzda çektik bunun için Dinimiz bizim inançları onların....

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