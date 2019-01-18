Arap ülkesinde boşanmalar artınca bu çözüm bulundu! Kadın viagrası

10 yıllık evliliğin sonunda "sadece meraktan" bu ilacı kullanmaya karar vermiş.Sağlık sorunu yok. "Eczacı bana birkaç hafta süresince her gece almamı söyledi ve hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi. Kocam ve ben ne olacağını görmek istedik. Bir kere denedim. Bir daha asla" diyor. Mısır'da boşanma oranı hızla artıyor ve yerel medya bunun çiftler arasındaki cinsel sorunlara bağlı olduğunu yazıyor.Ülkede ilacı üreten firma, Mısır'da her 10 kadından üçünün "cinsel isteğinin" düşük olduğunu söylese de, bu tür kesin bir istatistiğe ulaşmak pek mümkün değil.Firmanın temsilcisi Ashraf Al Maraghy, "Bu tedaviye çok ihtiyaç var bu bir devrim" diyor.