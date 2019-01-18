Arap ülkesinde boşanmalar artınca bu çözüm bulundu! Kadın viagrası

Kimyasal olarak flibanserin olarak bilinen “kadın viagrası” olarak bilinen hapa izin veren ilk Arap ülkesinin Mısır olduğu ifade edildi.ABD’de ilk kez 3 yıl önce verilen bu ilacın, yerel medyaya göre boşanma oranı hızla artan Mısır’da da kullanıldığı belirtildi."Kadın viagrası" olarak bilinen hapı ilk kez kullanan bir Mısırlı kadın ilacın yan etkisini "Başım dönmeye başladı ve kalbim çok hızlı çarpıyordu" diye anlattı.
BBC Türkçe’nin haberine göre; "Başım dönmeye başladı ve kalbim çok hızlı çarpıyordu." Bu sözler Mısır'da "kadın viagrası" olarak bilinen hapı ilk kez kullanan ve gerçek ismini saklayan Leyla'ya ait.Kimyasal olarak flibanserin olarak bilinen ilacın kullanımına ABD'de ilk kez 3 yıl önce izin verildi. Şimdi Mısır'da yerel bir ilaç firması bu ilacı üretiyor ve satışa sunuyor.BBC'den Sally Nabil'e konuşan 30'lu yaşlarında muhafazakar bir ev hanımı. Mısır'daki pek çok kadın gibi tabu olan cinsel sorunları konuşmaktan çekiniyor.
10 yıllık evliliğin sonunda "sadece meraktan" bu ilacı kullanmaya karar vermiş.Sağlık sorunu yok. "Eczacı bana birkaç hafta süresince her gece almamı söyledi ve hiçbir yan etkisi olmadığını söyledi. Kocam ve ben ne olacağını görmek istedik. Bir kere denedim. Bir daha asla" diyor. Mısır'da boşanma oranı hızla artıyor ve yerel medya bunun çiftler arasındaki cinsel sorunlara bağlı olduğunu yazıyor.Ülkede ilacı üreten firma, Mısır'da her 10 kadından üçünün "cinsel isteğinin" düşük olduğunu söylese de, bu tür kesin bir istatistiğe ulaşmak pek mümkün değil.Firmanın temsilcisi Ashraf Al Maraghy, "Bu tedaviye çok ihtiyaç var bu bir devrim" diyor.
Maraghy ilacın güvenli ve etkili olduğunu ve yan etkilerinin bir süre sonra geçeceğini söylese de eczacılar ve doktorlar buna katılmıyor.BBC'ye konuşan bir eczacı ilacın kan basıncını fazlasıyla düşürebildiğini ve bunun kalp ve karaciğer sorunları olan kişiler için riskli olduğunu söyledi.
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