  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Arap değil Şerif Hüseyin isyanı

Arap değil Şerif Hüseyin isyanı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurşun, kimi çevrelerde Araplarla ilgili dile getirilen görüşe dair değerlendirmelerde bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-02-2018 12:21 - Güncelleme: 05-02-2018 12:21

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, "Arap isyanı" olarak adlandırılan isyana artık tarihçilerin ve pek çok sosyal bilimcinin "Şerif Hüseyin isyanı" dediğini belirterek, "Arap liderlerden İbn Reşid, İmam Yahya, Uceymi Sadun Paşa ve Şekip Arslan, savaşın sonuna kadar sabırla Osmanlı'nın yanında oldular." dedi. 

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, AA muhabirine "Arap isyanı" olarak adlandırılan "Şerif Hüseyin isyanı" ile bazı muhalefet çevrelerinin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik ithamlarına ilişkin değerlendirmesinde, 1517'den 1914'e kadar geçen sürede Arap coğrafyasındaki Osmanlı idari yapısının değişiklik gösterdiğini, meseleyi anlamak için dönemin yönetim yapısı ve koşullarının iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

İngilizler adına Şerif Hüseyin'i organize etmek üzere görevlendirilen Lawrence'in sürekli Arap milliyetçiliğine veya Arap birliği fikrine vurgu yaparak Arapları Türklerden koparmayı hedeflediğini dile getiren Kurşun, "Her halükarda şunu bilmemiz gerekiyor ki, bu isyanın adı 'Arap isyanı' değildir. Bu vakaya artık modern Arap tarihçileri ve pek çok sosyal bilimci 'Şerif Hüseyin isyanı' demektedirler. Tarihteki diğer isyanlarla da kıyasladığımızda bunu çok net görebiliriz." diye konuştu.

"Bütün Arapların Osmanlı'ya isyan ettiğini söylemek tamamen cehalettir"

Hicaz'dan, Necid merkez olmak üzere, kısmen Yemen'e ve Irak sınırına doğru uzanan coğrafyada binlerce kabile yaşadığı bilgisini veren Prof. Dr. Kurşun, şöyle konuştu:

"Bunların toplamına baktığımızda Şerif Hüseyin'e destek verenlerin toplam nüfusun onda biri olduğunu söyleyebiliriz. İkinci bir husus da bunların isyana destek verme nedenleridir. Yani bunlardan bazıları güçlü bir otorite yokluğundan kim isyan ederse etsin, destek verecekti. Şerif Hüseyin'in güçlerinin büyük bir bölümü bedevi Araplardan oluşmaktaydı. Bu da isyanın niteliğini açıklamaya imkan vermektedir. Diğer taraftan Arap dünyasının yarısı zaten işgal altında ve Osmanlı ile bağlantısı yok. Ama Osmanlı idaresinde kalan şehirlerde halk ile Osmanlı ordusu arasında büyük bir dayanışma var. Hatta hizmetleri karşılığında onlara yüzlerce madalya gönderilmiş. Cemal Paşa'nın dördüncü ordusunda özel Arap birlikleri vardı ve sonuna kadar Osmanlı saflarında savaşmışlardır. Aynı şekilde Arap liderlerden İbn Reşid, İmam Yahya, Uceymi Sadun Paşa ve Şekip Arslan, savaşın sonuna kadar sabırla Osmanlı'nın yanında oldular. Özetle bütün Arapların Osmanlı'ya isyan ettiğini söylemek tamamen cehalettir. Artık bu söylemi geride bırakmak zorundayız."

"Yakın tarihi biraz daha fazla okumalarını öneriyorum"

Prof. Dr. Kurşun, ÖSO üzerinden Şerif Hüseyin isyanını ele almayı da "garabet" olarak niteleyerek, Osmanlı döneminde ÖSO gibi Osmanlı ordusu ile dayanışma göstermiş pek çok grup olduğunu söyledi.

İki olayı birleştirmeyi anakronik bir yaklaşım ve bilgisizlik olarak gördüğünü ifade eden Kurşun, şöyle devam etti:

"Ya da en azından bugünü izah etmekte yetersiz kalındığından tarihten bir referansla anlatma girişimdir. CHP'nin Esed ve taraftarları ile bir dini ve mezhebi dayanışma sergileyeceğini asla düşünmek istemiyorum. Zaten böyle olursa Türkiye Cumhuriyeti Partisi olarak varlıklarını da sürdüremezler. Muhtemelen siyaseten Suriye meselesinde ellerinde hiçbir çözüm önerisi olmadığı için tarih üzerinden ÖSÖ'yu tanımlama gayretine girmiş olabilirler. Her fırsatta Türkiye'nin kurucu partisi olduklarını iddia eden CHP'ye ve kurmaylarına 'yakın tarih'i biraz daha fazla okumalarını öneriyorum. Mesela, Mustafa Kemal'in 24 Nisan 1920'de TBMM'de kapalı oturumda Suriye ve Irak hakkında yaptığı konuşmayı okumalarını öneririm." 

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Yrd. Doç. Dr. İsmail Çağlar ise Araplara karşı olan öfkenin temel kaynağının Türkiye'deki resmi ideoloji ve tarih yazımı olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet ilk kurulduğunda bir "Türk" kimliği inşa edilmek istendiğini dile getiren Çağlar, şunları anlattı:

"Osmanlı imparatorluğu yıkıldıktan sonra Cumhuriyet, Anadolu coğrafyasında kalan Türklere bir milli kimlik vermeye çalıştı. Bu kimliği de din ve gelenek karşıtı bir yerden vermeye çalıştı. O noktada İslami geçmişin kötülenmesi, yok sayılması temel bir stratejiydi. O dönemdeki tarih kitaplarına bakarsanız Türklerin atası olarak Sümerler, Etiler zikredilirken Osmanlı ve Selçuklu geçmişi, dinle olan irtibatı nedeniyle yok sayılır. Bu kimlik oluşturma sürecinde Araplar İslamiyet'in temsilcisi olarak görüldü. Yüzünü batıya dönen Türkiye'nin kötü geçmişini çağrıştırıyordu. O nedenle bir Arap düşmanlığı ortaya çıktı ki bu düşmanlığın arkasında aslında İslam düşmanlığı, İslamı toplumdan silme çabaları yer alıyordu."

"Arapların hepsini bir kalemde değerlendirmek oryantalist bir bakış açısıdır"

Arapların isyan edip "Türkleri arkadan vurduğu" söylemini değerlendiren Çağlar, şöyle konuştu:

"Yunanlar, Arnavutlar ve Osmanlı tebası olup daha sonra bağımsızlığını kazanmış diğer toplumlar bizi ne kadar arkamızdan hançerlediyse Araplar da bizi o kadar arkamızdan hançerlemiştir. 'Araplar bizi arkamızdan hançerledi' derken Şerif Hüseyin isyanı kastedilir. Bu bile bu düşüncenin ne kadar toptancı olduğunu gösteriyor. Yarımada Arapları ile, Şam beldesi Arapları, Kuzey Afrika'daki Araplar hepsi birbirinden hem tarihi olarak hem de günümüze çok farklı topluluklardır. Bunların hepsini bir kalemde değerlendirmek oryantalist bir bakış açısıdır. Osmanlı imparatorluğunda ayrılan diğer tüm etnik gruplar gibi Araplar da kendi bağımsızlık sevdalarına düşmüşlerdir." 

Popüler anlatıdaki Arap algısına da değinen Çağlar, "Turhan Selçuk yıllarca Cumhuriyet gazetesinde 'Abdülcanbaz' karikatürleri çizmiştir. Abdülcanbaz Arap değildir ama kötü, düzenbaz Arap imajını yeniden üretmektedir. Türk sinemasında görgüsüz, kaba, cahil ve pis Arap tiplemeleri yaygındır. Bu unsurlar üzerinden toplumumuzda bir ön yargı oluşmuştur. Resmi tarih yazımının Arap nefreti bu popüler ürünlerle beslenmiştir." şeklinde konuştu.

Bugün ÖSO üzerinden yapılan karalama kampanyasının bu popüler algıdan güç bulduğunu söyleyen Çağlar, şunları kaydetti:

"Suriye'de savaşan grupların kim olduğu, hangilerinin uluslararası sistem tarafından terörist olarak kabul edildiği bellidir. Örneğin bugün Türkiye'nin yanında savaşan ÖSO güçlerinin bir kısmı geçmişte ABD tarafından da desteklenmiştir. Bunların dünyanın terör örgütleri olarak kabul ettiği DEAŞ, El Kaide, Nusra ve türevleri ile ilgisi yoktur.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Arap değil Şerif Hüseyin isyanı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 14:36 ARAP SEVİCİLER ARAP AKLAYICILARA DURULURMekke şerifi Hüseyin bin Ali'nin oğlu Emir Faysal komutasındaki düzensiz birliklerle birlikte Osmanlı ordusuna karşı gerilla mücadelesi verdi. Emir Faysal birliklerini Medine'deki Osmanlı muhafız birliklerini şehirden çıkarmamaları konusunda ikna etti. Böylece Emir Faysal birlikleri, şehre malzeme getiren Hicaz demiryoluna yaptıkları saldırılara ağırlık verebildiler. Şehri savunmakla meşgul olan Osmanlı askerlerini diğer yandan da demiryolunu tamir etmek zorunda bırakmak suretiyle oyaladılar. Lawrence, Akabe ve Şam'ın işgalinde de önemli rol aldı.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat