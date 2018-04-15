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Arap Birliği'nden skandal karar! Hedefte Türkiye var

Arap Birliği'nden skandal karar! Hedefte Türkiye var

Suudi Arabistan'ın Zahran şehrinde bugün düzenlenecek, 29'uncu Arap Birliği Zirvesi'nde Birleşik Arap Emirlikleri'nin yönlendirmesiyle, Türkiye karşıtı bir bildirinin çıkartılması hedefleniyor.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 12:44 - Güncelleme: 15-04-2018 12:44

Cuma günü Arap Birliği'ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının biraraya gelmesiyle oluşturulan taslak zirve metninde İran ve Türkiye'yi hedef alan ifadeler yer aldı.

İngiltere merkezli yayın yapan Şark-ul Evsat gazetesinin ele geçirdiği taslak metne göre, İran ve Türkiye'nin bazı Arap ülkelerinin içişlerine karıştığı iddia edilerek, Türkiye'nin sınır ötesi terörle mücadele operasyonları hedef alındı.

ZEYTİN DALINA TAKOZ: Taslak metinde, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı’na dil uzatıldı. Metinde, Arap Birliği'nden Afrin Harekatına karşı çıkılması talep edildi. Yine Türkiye'nin Irak'ta PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği sınır ötesi askeri operasyonların kınanması ve kayıtsız şartsız geri çekilme talep edilmesi de dikkat çekti.

KATAR DA HEDEFTE

Öte yandan zirveden iki gün önce ayrı olarak toplanan BAE, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn, 10 aydır Katar'a yönelik uyguladıkları ambargonun devamı konusunda karar aldı. 4 ablukacı ülke, Katar'a daha önce sundukları 13 maddelik listeyi uygulamaya koymasını beklediklerini de açıkladı. 13 maddelik listenin beşinci sırasında Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması talebi bulunuyordu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Karaca 15 Nisan 2018 13:02 Amerika yalakası araplar ne oldu abd vurunca iyi oldu falan filan türkiye vurunca yok efendim suriyeye müdahale oluyor içişlerine karşılıyor kiniyoruz size bu kararları kimin aldırdığıni her kez biliyor israil ve Amerika yalakası başta salman ve bae

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