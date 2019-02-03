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Arap basınından flaş iddia! ABD ve Türkiye anlaşmaya vardı

Arap basınından flaş iddia! ABD ve Türkiye anlaşmaya vardı

ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği merak edilirken Arap basınından çok önemli bir iddia geldi. Arap basınının iddiasına göre ABD ve Türkiye Suriye konusunda anlaşmaya vardı.

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Eklenme Tarihi: 03-02-2019 14:22 - Güncelleme: 03-02-2019 14:22

Ankara ile Washington arasında yaşanan 'Amerikan askerlerinin çekilme süreci ve sonrası' geriliminde sıcak bir gelişme yaşandı. Arap basınına açıklamalarda bulunan konuyla ilgili kaynaklar, iki ülkenin Suriye konusunda bazı noktalarda anlaşma sağladığını iddia etti. Asharq Al-Awsat gazetesi, terör örgütünün Suriye uzantısının elindeki silahların toplanması konusunda anlaşma sağlanıldığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump’ın geçtiğimiz haftalarda, “ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı aldım” demesinin sonrasında yaşanan hareketlilik devam ediyor… Bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da Arapça yayın yapan Asharq Al-Awsat gazetesine konuşan bazı kaynaklar ABD ve Türkiye’nin Suriye’deki güvenlikli bölge konusunda anlaşma sağladığını öne sürdü. Gazete, “Washington Türkiye’nin güvenli bölgesine onay verdi, El-Tanf Üssü’nde kontrolünü sürdürecek” başlığıyla verdiği haberde birçok detayı okuyucularına duyurdu.

Gazeteye konuşan kaynaklar Suriye’nin kuzeydoğusunda oluşturulacak bölgede ABD’nin Irak-Suriye sınırına yakın El-Tanf üssünde operasyonlarına devam edeceğini söyledi. İsmini açıklamayan kaynaklar tampon bölgenin 20 ile 32 kilometre derinlikte olacağını ve ABD askeri birliklerinden uzak bir noktaya kadar devam edeceğini duyurdu. Güvenlikli bölge anlaşmasına göre ABD’nin de geçtiğimiz yıllarda desteklediği terör örgütü PKK’nın uzantısı olan YPG’nin silahlarının da geri alınacağı belirtildi.

Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD ve Türkiye’nin bazı konularda ilerleyen günlerde karar vereceğini iddia etti. Bunlar arasında TSK’nın bir operasyon yapmaması ve bölgedeki Kürtlerin güvenliği gibi konular yer alıyor. Gazete, bu konuların bu hafta salı günü Washington’da bir araya gelecek Türk ve Amerikalı yetkililerin toplantısında netleşeceğini yazdı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2019 15:24 bu ne ya nasil editörünüz var?

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