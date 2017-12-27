  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSenin Bankan'da tüm ATM'lerden para çekmek bedava
eposta yazdır zoom+ zoom-

Arap bakandan "Türkiye'ye karşı birleşin" çağrısı

Arap bakandan "Türkiye'ye karşı birleşin" çağrısı

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye'yi hedef alarak, "Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" ifadesini kullandı. Gargaş, "Bölgedeki jeostratejik yarış Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-12-2017 17:50 - Güncelleme: 27-12-2017 17:50

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabında Türkiye'yi hedef aldı. Gargaş, "Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" ifadesini kullandı. Fahrettin Paşa krizinin yaşandığı BAE'nin Dışişleri Bakanı, "Bölgedeki jeostratejik yarış Kahire ve Riyad merkezli güçlendirilmiş bir Arap birliğini gerekli kılıyor" ifadesini kullandı.

Sivri çıkışlarıyla tanınan BAE'de Dışişlerinden sorumlu Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından Türkiye ve İran'ın bölgedeki faaliyetlerini hedef alan bir gönderi paylaştı. Gargaş, Türkiye ve İran'ın bölgedeki hakimiyetine karşı Suudi Arabistan ve Mısır'a birleşme çağrısında bulundu.

"TAHRAN VE ANKARA TARAFINDAN YÖNETİLMEYECEK"

Gargaş, "Arap dünyası bir çıkmaza girdi ve çözüm çevredeki bölgesel hırslar karşısında işbirliğinde. Mezhepsel ve partizan yaklaşımı kabul edilebilir bir alternatif değildir. Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" diyerek korkusunun sebebini açıkca beyan etti. 

The National haber sitesi, Gargaş'ın açıklamalarına neden olarak Ankara'nın Katar ile güçlü ilişkileri ve sonra dönemde Tahran ile Ankara arasından yakınlaşma olduğu yorumunda bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Arap bakandan "Türkiye'ye karşı birleşin" çağrısı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • kundemacı 27 Aralık 2017 21:25 Enver Gargaş: "Arap dünyası Tahran ve Ankara tarafından yönetilmeyecektir" Böyle demiş, bir Arap' ın Araplar için böyle demesi gayet doğal. Siz bakmayın biz ayağa kalktık, Arap sevici olduk. Arapların, Birinci Dünya Savaşında Osmanlıyı arkadan nasıl hançerlediklerini erken unutan geri zekalılara bakmayalım. Gerçek bu.

    CEVAP YAZ 2 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat