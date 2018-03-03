Aranan eski HDP ilçe başkanı yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski HDP Alanya ilçe başkanı yakalandı.
Alanya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada verilen 3 yıl 9 ay hapis cezası kesinleşen Fahrettin Kiraz'ın yakalanması için çalışma başlattı.
İlçe girişindeki yol uygulamasında gözaltına alınan Kiraz, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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