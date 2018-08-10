Aranan 19 şüpheliden 11'i gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlar ile ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 16 ÜSTEĞMEN, 6 TEĞMEN TOPLAM 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı ve 6 sı eski pilot. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 4 ilde devam etmekte.