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Aralık ayında işsizlik rakamları açıklandı

Aralık ayında işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Aralık'ta işsizlik yüzde 10.4 oldu. Geçtiğimiz yılın Kasım ayında ise işsizlik oranı yüzde 10.3 seviyesindeydi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 10:10 - Güncelleme: 15-03-2018 10:10

Aralık ayı işsizlik rakamları açıklandı. Rakamlar bir önceki yılın aynı ayına göre artış gösterirken, Kasım ayı verilerine göre işsizlikte artış yaşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 581 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2,6 puanlık azalış ile yüzde 12,3 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,8 puanlık azalış ile yüzde 19,2 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 2,3 puanlık azalış ile yüzde 10,6 olarak gerçekleşti.İSTİHDAM ORANI YÜZDE 46,9 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı Aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 619 bin kişi artarak 28 milyon 288 bin kişi, istihdam oranı ise 1,8 puanlık artış ile yüzde 46,9 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 255 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 365 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,3’ü inşaat, yüzde 55’i ise hizmetler sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,1 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,4 puan, hizmet sektörünün payı ise 0,1 puan arttı.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %52,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İşgücü 2017 yılı Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 39 bin kişi artarak 31 milyon 579 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,8 puan artarak %52,4 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla %71,7, kadınlarda ise 1,3 puanlık artışla %33,5 olarak gerçekleşti.

KAYITDIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %33,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
Aralık 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puan artarak %33,3 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak %22,1 oldu.

MEVSİM ETKİNLERİNDEN ARINDIRIMIŞ İSTİHDAM ARTTI
Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 137 bin kişi artarak 28 milyon 925 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puanlık artış ile %48 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 67 bin kişi azalarak 3 milyon 162 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,2 puanlık azalış ile %9,9 oldu.

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Sancar 15 Mart 2018 11:37 Hemen ekonominin kötü gittiğini düşünmeyin. Siz bilmezsiniz, Süleyman Özışık bu verileri yarın anlatır uçtuğumuzu anlarsınız. Süleyman bey bekliyoruz övgüleri..

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