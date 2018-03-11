Aradan asılar geçti ama o hala bu halde bekliyor

Yüzyıllardır çürümeyen cesetlerin bedenleri görenleri hayrete düşürüyor. İşte yüzyıllardır çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri...

Aradan asılar geçti ama o hala bu halde bekliyor

Mumyalama işleminin sırrı kurutma sürecinde yatıyor. Bu da vücuttaki tüm nemli oluşumların atılması ve tamamen kuru bir hale getirilmesi demek oluyor. Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. Mısırlılar, tüm organları çıkarıp, bedeni içten dışa tuzlu bir karışımla kaplıyorlardı. Aradan 40 gün geçtiğinde, tuzlama işlemi geriye kalan tüm nemi emmiş oluyordu. Yüz yıllardır çürümeyen bedenler ilginç bir görüntü oluşturuyor. Elbette bunun bir bilimsel dayanağı var! Bedenlerin çürümesinin nedeni, bakterilerin nemli ortamda gelişim gösterip yayılmalarından kaynaklanıyor. Ancak suyun olmadığı bir ortamda bakterinin de hayatta kalması imkansız. İşte yüzyıllardır çürümeyenlerin sıra dışı görüntüleri...

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Aradan asılar geçti ama o hala bu halde bekliyor

1. Vladimir Lenin (1870 - 1924) : RUSYA1917 yılındaki Rus Devrimi’nin lideri ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan Vladimir Ilyich Lenin... Mermerden iki katlı piramit biçimindeki mozolenin altında kontrol merkezi bulunuyor. Yüzlerce termometreden gelen veriler, bilgisayar tarafından işlenerek klima cihazları ayarlanıyor. Haftada iki defa 12 bilim insanından oluşan ekip mumyayı incelemeye geliyor.

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Aradan asılar geçti ama o hala bu halde bekliyor

Evita Perón (1919 - 1952) : ARJANTİN ; Eski Arjantin Başkanlarından Juan Perón'un ikinci eşi olan Eva "Evita" Perón

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Aradan asılar geçti ama o hala bu halde bekliyor

Rosalia Lombardo (1918 - 1920) : İTALYA ; 1920 yılında zatürreden ölen bu küçük kız, babası General Lombardo'nun emriyle mumyalandı.

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