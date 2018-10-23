Aradan 47 yıl geçti Hüdaverdi'yi kimse tanıyamadı!

5 yaşında Yeşilçam filmlerinde kendisini gösteren ve 'Hüdaverdi' karakteriyle hafızalara kazınan 52 yaşındaki Önder Tekin'in çocukluğu ile şimdiki hali arasında oluşan fark görenleri şaşkına çeviriyor.

Aradan 47 yıl geçti Hüdaverdi'yi kimse tanıyamadı!

Önder Tekin babasının gayretleriyle 5 yaşında Yeşilçam'a adım atmış ve "Hüdaverdi" karakteriyle akıllara kazınmıştı. Film setlerine yeniden dönmek isteyen 52 yaşındaki Önder Tekin, memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalıştığını ve şu anda emekliliğin tadını çıkarttığını söylüyor.

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Aradan 47 yıl geçti Hüdaverdi'yi kimse tanıyamadı!

Önder Tekin, 'Hüdaverdi'nin yanı sıra 'Ezilenler' filminde de rol almıştı. İki filmin ardından sinema serüvenini sonlandıran Tekin, endüstri meslek lisesindeki eğitiminin ardından teknisyenliğe başladı. Memleketindeki çeşitli firmalarda 22 yıl makine ve satın alma müdürü olarak çalışan Tekin, şimdi ise emekliliğin tadını çıkarıyor.

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Aradan 47 yıl geçti Hüdaverdi'yi kimse tanıyamadı!

Önder Tekin, babasının tiyatrocu olduğunu belirterek, onun gayretleriyle sinema hayatına başladığını söyledi. Babasının, "Hüdaverdi" karakteri için yapılan seçmelere fotoğraflarını gönderdiğini anlatan Tekin, "Lale Oraloğlu'nun yöneteceği filmde çizilen bir tip vardı. O tipe uygun bir çocuk aranıyordu.

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Aradan 47 yıl geçti Hüdaverdi'yi kimse tanıyamadı!

Afacan, güzel, şımarık aynı zamanda iki ön dişi olmayan bir çocuk olacaktı. Ne rastlantıdır ki benim de dişlerim kırılıyor. Afacanlık, şımarıklık zaten var. Türkiye genelinde bir yarışma açıldı.

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