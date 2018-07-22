Araçlar üzerinden geçti arkadaşı bırakıp kaçtı...

AYDIN’da gece yarısı motosikleti ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen şahsı yoldan geçen başka araçlar ezdi. Kameralara takılan feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, güvenlik güçleri kaza esnasında motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazadan sonra arkadaşını terk edip kaçan şahsı arıyor.

ORTA REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ... Kaza gece yarısı Köşk Ovaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E-87 kara yolunda Köşk istikametinden Umurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Tosun (30) yönetimindeki motosiklet Daville Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet, sürücüsü ve arkasında bulunan yolcusu ile yere düştü.

ARKADAŞI KAÇTI DİĞER ARAÇLAR EZDİ... Motosikletin arkasındaki yolcu kazadan sonra kaçarken, karşıdan gelen araçlar yolun ortasında kalan sürücünün üzerinden geçti. Yoldan geçen başka sürücülerin olayı görüp ihbar etmesi ile kaza mahalline gelen sağlık ekipleri 30 yaşındaki İsmail Tosun’un feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.