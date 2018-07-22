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Araçlar üzerinden geçti arkadaşı bırakıp kaçtı...

Araçlar üzerinden geçti arkadaşı bırakıp kaçtı...

Aydın’da gece yarısı motosikletiyle yolculuk yaparken düşen şahsı yoldan geçen başka araçlar ezdi. Güvenlik kameralarına takılan kazada, motosikletin arkasında oturan yolcunun ölen arkadaşını bırakıp kaçtığı ortaya çıktı. Polis, kaçan şahsı arıyor...

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 08:15 - Güncelleme: 22-07-2018 08:15

AYDIN’da gece yarısı motosikleti ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybedip düşen şahsı yoldan geçen başka araçlar ezdi. Kameralara takılan feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, güvenlik güçleri kaza esnasında motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan ve kazadan sonra arkadaşını terk edip kaçan şahsı arıyor.

ORTA REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ... Kaza gece yarısı Köşk Ovaköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; E-87 kara yolunda Köşk istikametinden Umurlu istikametine seyir halinde olan İsmail Tosun (30) yönetimindeki motosiklet Daville Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjü aşıp karşı şeride geçti. Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet, sürücüsü ve arkasında bulunan yolcusu ile yere düştü.

ARKADAŞI KAÇTI DİĞER ARAÇLAR EZDİ... Motosikletin arkasındaki yolcu kazadan sonra kaçarken, karşıdan gelen araçlar yolun ortasında kalan sürücünün üzerinden geçti. Yoldan geçen başka sürücülerin olayı görüp ihbar etmesi ile kaza mahalline gelen sağlık ekipleri 30 yaşındaki İsmail Tosun’un feci şekilde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARISI İÇİLMİŞ ALKOL ŞİŞESİ BULUNDU... Jandarma tarafından el konulan kazada olay yeri inceleme ekipleri motosikletin yanında yarısı içilmiş alkol şişesi ele geçirdi. Kaza mahallinin yakınında bulunan akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına da yansıyan kazada, yolun ortasına düşen motosiklet sürücüsünün üzerinden başka araçların geçtiği belirlendi. Görüntüleri inceleyen ekipler aynı motosiklette yolcu olarak bir kişinin daha bulunduğunu ancak yolcu konumundaki kişinin kazadan sonra yerden kalkıp kenara çekildiğini daha sonra olay yerinden uzaklaştığını belirledi. İsmi henüz tespit edilemeyen ikinci şahsın arandığı belirtildi.

Kazadan sonra olay yerine gelen Köşk Kızılcayer Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Tosun’un yakınları gözyaşlarına hakim olamayıp fenalık geçirdi. Motosiklet sürücüsünün yol ortasında kalan cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü ve kazadan sonra ölen arkadaşını terk edip giden şahsın arandığı belirtildi.

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