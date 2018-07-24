Aracını polis otosu gibi giydirmişti... Kesilen ceza belli oldu

Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek'in, tatil için geldiği Türkiye'de resmi trafik polisi otosu gibi giydirdiği üstü açık lüks otomobilinin geçen Mayıs ayında, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurularak, sürücüsüne 500 lira ceza uygulandığı, aracın ise bağlandıktan sonra üzerindeki yazılar sökülerek, sahibine teslim edildiği bildirildi.

