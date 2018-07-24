Aracını polis otosu gibi giydirmişti... Kesilen ceza belli oldu

Almanya'da yaşayan gurbetçi Ümit Şimşek'in, tatil için geldiği Türkiye'de resmi trafik polisi otosu gibi giydirdiği üstü açık lüks otomobilinin geçen Mayıs ayında, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurularak, sürücüsüne 500 lira ceza uygulandığı, aracın ise bağlandıktan sonra üzerindeki yazılar sökülerek, sahibine teslim edildiği bildirildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türk vatandaşı Ümit Şimşek, üstü açık lüks otomobilini reflektif araç kaplama folyolarıyla trafik polisi otosu gibi giydirdi.
Şimşek, Almanya'da resmi polis otosu görünümlü aracıyla otobanda seyrederken, yanına oturan arkadaşı da Türk bayrağı açtı. Sosyal medyada, 'Ne mutlu Türk'üm diyene' notuyla paylaşılan görüntüler, çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Resmi trafik polisi otosu gibi giydirilen üstü açık lüks otomobilin, geçen 5 Mayıs'ta, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis tarafından durdurulduğu bildirildi.
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