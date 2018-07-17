Araç sahiplerinin klima kulllanırken dikkat etmesi gereken 5 nokta!

Uzmanlara göre, çoğu araç sahibi klimayı doğru kullanmıyor. Otomobili havalandırmadan klimayı en yüksek güçte çalıştırmak en sık yapılan hatalardan biri. İşte uzmanlara göre araç içinde klimayı kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta.

Uzmanlar sıcak havanın otomobil kullanan sürücüler üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini belirtiyor. Şöyle ki SEAT uzmanlarına göre 35 derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kıyasla yüzde 20 oranında yavaşlatıyor. Bu da kanda yüzde 0,5 oranında alkol varken otomobil kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Bundan dolayı sürücü kabininin serin ve havadar olması önemli. Twitter

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Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz ediliyor ve otomobilin içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları kullanırken hata yapabiliyor. Aşağıda en sık yapılan hataların bir listesini ve klimanın nasıl daha verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçlarını bulabilirsiniz: Twitter

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1) OTOMOBİLE BİNDİĞİNİZ ANDA KLİMAYI EN YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞTIRMAYIN: Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 25 dereceye kadar düşürmek mümkün. En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz. Twitter

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