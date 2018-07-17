Araç sahiplerinin klima kulllanırken dikkat etmesi gereken 5 nokta!

Uzmanlar sıcak havanın otomobil kullanan sürücüler üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini belirtiyor. Şöyle ki SEAT uzmanlarına göre 35 derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kıyasla yüzde 20 oranında yavaşlatıyor. Bu da kanda yüzde 0,5 oranında alkol varken otomobil kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Bundan dolayı sürücü kabininin serin ve havadar olması önemli.
Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz ediliyor ve otomobilin içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları kullanırken hata yapabiliyor. Aşağıda en sık yapılan hataların bir listesini ve klimanın nasıl daha verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçlarını bulabilirsiniz:
1) OTOMOBİLE BİNDİĞİNİZ ANDA KLİMAYI EN YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞTIRMAYIN: Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 25 dereceye kadar düşürmek mümkün. En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.
2) HAVA DEVRİDAİM MODUNU AÇIK BIRAKMAYIN: En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında “camlar buğulanıyor.” Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek “hava akışının daha kontrollü ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini” vurguluyor.
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