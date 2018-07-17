Araç sahiplerinin klima kulllanırken dikkat etmesi gereken 5 nokta!

Uzmanlara göre, çoğu araç sahibi klimayı doğru kullanmıyor. Otomobili havalandırmadan klimayı en yüksek güçte çalıştırmak en sık yapılan hatalardan biri. İşte uzmanlara göre araç içinde klimayı kullanırken dikkat edilmesi gereken 5 önemli nokta.

Araç sahiplerinin klima kulllanırken dikkat etmesi gereken 5 nokta!

Uzmanlar sıcak havanın otomobil kullanan sürücüler üzerindeki etkisinin küçümsenmemesi gerektiğini belirtiyor. Şöyle ki SEAT uzmanlarına göre 35 derecelik bir kabin sıcaklığı sürücünün tepki süresini 25 derecedeki tepki süresine kıyasla yüzde 20 oranında yavaşlatıyor. Bu da kanda yüzde 0,5 oranında alkol varken otomobil kullanmakla aynı etkiyi yaratıyor. Bundan dolayı sürücü kabininin serin ve havadar olması önemli.

17
Araç sahiplerinin klima kulllanırken dikkat etmesi gereken 5 nokta!

Her bir modelin kendi soğutma sistemini geliştirmek üç yıl sürüyor. Bu süre zarfında havalandırma kanallarının ve menfezlerinin geometrisi 3D olarak analiz ediliyor ve otomobilin içinde havanın dolaşım yönünü saptamak için sanal ortamda simülasyonlar uygulanıyor. Yine de insanlar klimaları kullanırken hata yapabiliyor. Aşağıda en sık yapılan hataların bir listesini ve klimanın nasıl daha verimli bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin bazı ipuçlarını bulabilirsiniz:

27
Araç sahiplerinin klima kulllanırken dikkat etmesi gereken 5 nokta!

1) OTOMOBİLE BİNDİĞİNİZ ANDA KLİMAYI EN YÜKSEK GÜÇTE ÇALIŞTIRMAYIN: Yaz aylarında açıkta park edilmiş bir otomobilin kabin sıcaklığı 60 dereceye kadar çıkabiliyor. Birkaç kolay adımda bu sıcaklığı yaklaşık yarım saat içerisinde 25 dereceye kadar düşürmek mümkün. En sık yapılan hatalardan biri klimayı en yüksek güçte çalıştırmak. SEAT Teknik Merkezi mühendislerinin ilk önerisi “Klimayı açmadan önce bir dakika için kapıları ve camları açmak. Bu basit işlem sayesinde “içerdeki sıcaklığı doğal yolla düşürebilirsiniz.” Havalandırdıktan sonra otomobilinize binebilir, kapılarınızı kapatıp klimanızı açabilirsiniz.

37
Araç sahiplerinin klima kulllanırken dikkat etmesi gereken 5 nokta!

2) HAVA DEVRİDAİM MODUNU AÇIK BIRAKMAYIN: En sık yapılan hatalardan bir diğeri. Çünkü bu mod açık kaldığında “camlar buğulanıyor.” Uzmanlar bunun yerine Otomatik modu etkinleştirerek “hava akışının daha kontrollü ve verimli bir şekilde sağlanabileceğini” vurguluyor.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro